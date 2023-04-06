В уральском поселке мужчина утонул, катаясь по тонкому льду на квадроцикле

По одной из версий, в тот день мужчина хотел порыбачить на расстоянии примерно 300-400 метров от берега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Двуреченск 63-летний мужчина утонул на местном водоеме, катаясь по тонкому льду на квадроцикле. Трагедия произошла вечером 5 апреля, а тело горе-экстремала водолазы нашли только через сутки.

Теперь в инциденте разбираются специалисты следственного комитета, они проводят процессуальную проверку. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины при осмотре не обнаружено.

- Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Следственное управление в очередной раз напоминает гражданам об опасности нахождения на льду водоемов в весенний период. Даже если лед на том или ином водоеме выглядит прочным, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в поисках тела участвовали сразу пять водолазов. Погибшим оказался местный житель, его гибель уже подтвердил сын.

По одной из версий, в тот день мужчина хотел порыбачить на расстоянии примерно 300-400 метров от берега Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Один из двуреченцев, сооружавший на берегу пирс, чтобы летом было удобно купаться, видел рискованного мужчину и то, как заглох его квадроцикл, но помочь был не в состоянии в силу опасности для собственной жизни, - отметил полковник Горелых.

По одной из версий, в тот день мужчина хотел порыбачить на расстоянии примерно 300-400 метров от берега.

- Что касается самого квадроцикла, утонувшего вместе с хозяином на глубине пяти метров, то его можно будет попытаться извлечь из подводного плена только после того, как полностью сойдет лед, - рассказал Валерий Горелых.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась под лед местного пруда. Звонок в Центр защиты населения поступил от жителей, которые заметили, что хвостатая, пробежав по тонкому льду, ушла под воду.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru