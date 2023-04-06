Екатеринбурженка, чей брак разрушила смс от бывшего коллеги, обратилась к Игорю Морокову

Татьяна делит с бывшим мужем половину комнаты, в которую был вложен маткапитал. Фото: предоставлено героиней публикации

Екатеринбурженка Татьяна, которую бывший супруг вогнал в миллионные долги, продолжает судиться за имущество. Напомним, что бывший сослуживец Татьяны вызвал у мужа ревность одним смс-сообщением о том, что когда-то дарил Татьяне и ее коллеге букеты цветов. Горожанка пыталась убедить супруга в том, что между ней и бывшим сослуживцем не было романтических отношений. Женщина даже прошла детектор лжи, но результатам полиграфа тогда ее муж Леонид (имя изменено – прим.ред.) не поверил.

Ранее женщина взяла ипотеку на 2 миллиона, чтобы выкупить когда-то унаследованную большую комнату мужа. Но в их «двушке» есть и меньшая доля, за которую они сначала вместе платили ипотеку, а также вкладывали маткапитал. Накануне, 4 апреля, прошел суд по разделу имущества – малой комнаты в «двушке».

- По решению суда, мне и двум детям в малой комнате принадлежат по 1/13 доли, а у мужа 10/13. Делили на всех только мою половину комнаты, потому что был внесен маткапитал на нее в браке. Половина комнаты бывшего мужа разделу не подлежала, так как была куплена до нашей с ним семейной жизни, - объясняет «КП-Екатеринбург» Татьяна.

Татьяна взяла в ипотеку одну из комнат. Фото: предоставлено героиней публикации

При этом, как рассказала женщина, свою половину комнаты ее бывший супруг уже продает за 1,1 млн рублей. В браке супруги платили за эту же комнату ипотеку. В свое время эту же комнату в «двушке» выкупал Леонид со второй бывшей женой.

- Все 16 лет я платила ипотеку наравне с ним. Рыночная цена комнаты - 900 тысяч рублей. Теперь буду защищать интересы детей, - вздыхает Татьяна. – А если эта половина комнаты будет продана другому собственнику, то они будут жить с чужими людьми.

Татьяна не сможет взять еще одну ипотеку, чтобы получить злосчастную половину комнатушки. Поэтому, написала обращение детскому омбудсмену Игорю Морокову 6 апреля.

- По закону бывший супруг должен предложить выкупить его долю всем собственникам. Но как два сына будут выкупать жилплощадь? Прошу помочь разобраться в этой ситуации, а также защитить интересы несовершеннолетних детей, - говорится в обращении.

Игорь Мороков сообщил «КП-Екатеринбург», что после получения обращения специалисты свяжутся с Татьяной, чтобы разобраться в ситуации и предложить решение проблемы.

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