Суд отправил в колонию южан, жестоко избивших преподавателя и ее дочь в Екатеринбурге

Железнодорожный суд признал молодых людей виновными. Фото: Прокуратура Свердловской области

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении южан, которые в феврале прошлого года жестоко избили девушку Полину и ее мать Надежду Глазову. Оба молодых человека будут отбывать срок в колонии общего режима.

- Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы, осужденному 2005 года рождения - в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре Свердловской области.

Инцидент случился в микрорайоне Сортировка. В автобусе маршрута №57 группа из шести человек стала приставать к девушке. Полина рассказывала, что южане вели себя развязно. Она испугалась и попросила свою маму, преподавательницу Надежду Глазову, встретить ее на остановке. Уже после выхода из автобуса началась потасовка.

- Увидела трех человек южной внешности. Они дергали Полину за руки. Один схватил ее сзади и повалил на землю, двое начали бить. Они были настолько агрессивные, что сразу накинулись на меня. Дочь встала, ее к стене магазина прижали и начали бить. Самого наглого я оттащила, сказала, что сейчас полицию вызовем. А парни эти были спортивные. Он мне профессиональный удар ногой нанес. Знал, как бить – одним ударом сломал ногу. Я упала, так он стал по голове меня бить, - рассказывала «КП-Екатеринбург» пострадавшая женщина.

В итоге сломанную ногу Надежды пришлось восстанавливать путем нескольких сложных операций. Сейчас преподавательнице осталось перенести последнюю операцию.

- Скоро будет еще одна операция по удалению металлоконструкций. Пока хожу, хромаю. Нога болит. У дочери тоже это все проявляется до сих пор. По поводу решения суда, к сожалению, прокомментировать никак не можем, - сообщила "КП-Екатеринбург" Надежда Глазова после вынесения судом приговора.

Нападавших молодых людей признали виновными сразу по нескольким статьям УК РФ.

- В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования, группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка», ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия», ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору», - уточняют в Прокуратуре.

Избиение Полины и ее мамы Надежды в прошлом году потрясло весь Екатеринбург. Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Евгений Куйвашев. Он отметил, что подростки «кошмарили» весь район: постоянно приставали к девушкам и воровали телефоны. Также на инцидент отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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