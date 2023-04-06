В Минздраве рассказали о состоянии 14-летнего гимнаста из Заречного, упавшего на репетиции с 3-метровой высоты

Травмированого мальчика перевезли в детскую больницу Екатеринбурга Фото: кадр с видео t.me/ENews112

В Екатеринбурге врачи детской больницы «девятки» оказывают помощь 14-летнему гимнасту, который во вторник серьезно травмировался. Ученик цирковой студии «Арена» пострадал во время генеральной репетиции концерта, который студия должна была дать на следующий день - 5 апреля. Он был приурочен к 45-летию студии.

На одних руках юный гимнаст поднимался по двум канатам, делая перевороты, а когда стал спускаться, канаты вдруг оборвались и ребенок упал затылком и задней частью шеи на твердую поверхность сцены. Репетиция в этом момент была прекращена и окружающие люди бросились ребенку на помощь. В среду утром мальчику провели операцию.

- Ввиду тяжелого состояния пациента принято решение о его перегоспитализации в ДГКБ №9 Екатеринбурга, - прокомментировали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. – На данный момент подросток госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В четверг днем в Минздраве рассказали о состоянии мальчика. Оно оценивается, как «стабильно-тяжелое». Добавим, что прокуратура Свердловской области организовала проверку. В ситуации разбираются также сотрудники полиции и Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к тяжкому вреду здоровья (ч.2, ст. 238 УК РФ)

- Председатель СК России поручил представить доклад о травмировании несовершеннолетнего в цирковой студии в Свердловской области, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции уточняли, что мальчик воспитывается в благополучной семье. Причем его мама работает в этом же учреждении, но сейчас находится в отпуске. Руководитель цирковой студии не стала комментировать ситуацию.

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