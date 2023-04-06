«Стала лучшей версией себя»: Продавец рыбного отдела за два года превратилась в бодибилдершу

Наталья почти каждый день ходит на тренировки и соблюдает рекомендации тренера. Фото: предоставила Наталья Тетерина/ Алексей Булатов

Днем – обычная продавщица в рыбном отделе. Вечером – спортсменка и красавица, фигуре которой могут позавидовать девушки вдвое младше нее. Так выглядит жизнь мамы троих детей 47-летней Натальи Тетериной из Екатеринбурга. Но шикарная форма с Натальей была не всегда. Предшествовал этому вес в 66 килограмм, и неудовлетворенность собой... Сейчас своим примером Наталья доказывает – все можно изменить в лучшую сторону. «КП-Екатеринбург» узнала, как ей это удалось.

Сама Наталья уверяет, что рыбу в рацион уже не добавляет. Фото: предоставила Наталья Тетерина

«ЖИЛА КАК ВСЕ И ПОНИКЛА»

Наталья демонстрирует нам свою накачанную спину, на которой видно буквально каждую мышцу. Сейчас женщина в процессе сушки и подготовки к новому выходу на соревнования. Наталья выступает в категории бодифитнес.

- Я не какая-нибудь пафосная женщина-фифа. Я самый обычный продавец рыбного отдела. Хочу доказать, что прийти в форму, даже с тремя сыновьями, может каждая, - улыбается Наталья и приступает к тренировке.

На персональные тренировки Наталья тратит большую часть своей зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Натальи и ее мужа Романа трое сыновей – 30, 25 и самому младшему 6 лет. И уже 11 лет она трудится за прилавком магазина. Торгует окунями, лососем, язем. Признается, что еще недавно была далека от здорового образа жизни.

- Работала и жила, как все, а потом поникла. У меня ухудшилось состояние, я располнела, постоянно была в плохом настроении. Мой внешний вид меня не устраивал. Раньше позволяла себе выпивать алкоголь, но в 2014 году бросила, - рассказывает Наталья. - А потом мы с мужем переехали в другую квартиру, а рядом как раз был спортзал. Супруг начал ходить на тренировки, а потом позвал меня с собой. Я не хотела и всячески сопротивлялась.

Младшему сыну всего 6 лет. Фото: предоставила Наталья Тетерина

И все же отражение в зеркале перестало напоминать ей прежнюю Наталью. 18 мая 2021 года она впервые заглянула в зал и влюбилась в... спорт.

СТАЛА ЛУЧШИМ ОТРАЖЕНИЕМ СЕБЯ

- Еще в начале своего спортивного пути я захотела сфотографироваться с абсолютным чемпионом России по бодибилдингу – Евгением Рахманиным. Написала ему в соцсетях, мы встретились с ним. Я рассказала ему, что хочу заниматься бодифитнесом. Мы поговорили, он меня поддержал, - рассказывает Наталья. - Фитнес-бикини не для меня, так как я больше люблю рельефные мышцы. Мне нравится железо, я люблю качаться.

Теперь каждый день после смены Наталья бежит в спортзал на полтора – два часа. Если в начале ее пути она весила 66 килограммов, то сейчас 55. Наталья начала меняться, появился приятный рельеф мышц, тело стало более упругим. Новое отражение в зеркале и комплименты окружающих придавало Наталье уверенности. И она решила, что у нее хватит сил и на участие в соревнованиях.

В период подготовки к соревнованиям Наталья занимается по пять дней в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Зарплата продавца - 30 тысяч рублей. А мой первый купальник для выступлений обошелся мне в 35 тысяч рублей. Поэтому в финансовом плане пришлось ужаться, - смеется Наталья.- Прибавьте к этому взносы участников, профессиональный грим, прическу и обувь. И сумма перевалит за 80 тысяч рублей.

Наталья признается, что свое отражение в зеркале она перестала любить и была замкнутой. Фото: предоставила Наталья Тетерина

27 марта прошлого года у Натальи был дебют на сцене.

- Я вошла в тройку лидеров, но победа была незаслуженной. Ведь всего состязались три участницы. Первый купальник тогда мне забраковали. Плавки пришлось перешивать, так как требования изменились. На них ушло около 13 тысяч рублей. Ко второму выходу я обзавелась новым купальником. Сама бы не потянула такие суммы, - говорит спортсменка. - Родители помогают мне финансово и поддерживают мои спортивные успехи. Благодарна им за все, что они для меня делают.

На вторых соревнованиях Наталья заняла шестое место среди спортсменок. Фото: предоставила Наталья Тетерина

«Я СИЛЬНАЯ И ДЕРЖУСЬ»

Сейчас Наталья готовится к новым соревнованиям. Процесс сушки длится около месяца. В этот период Наталья придерживается диеты – строго выверенные порции белков, углеводов.

- У детей и мужа своя еда, а у меня персональное меню. Я больше не сладкоежка, меня уже не манит шоколад. Вошла в режим нормально. Ведь пообещала себе, что буду соблюдать все рекомендации. Так и получилось, что я сильная и держусь. Ни шагу назад. Сказал тренер – 50 углеводов в день, значит ни грамма больше, - смеется Наталья. - У меня стало расти число подписчиков в соцсетях. Они мне отправляют слова поддержки, делают комплименты. И это тоже в какой-то степени вдохновляет. Я обещаю всем, что дойду до конца и буду выступать дальше. Хочу мотивировать людей на то, чтобы они также пришли в отличную физическую форму.

Родители помогают Наталье финансово. Фото: предоставила Наталья Тетерина

Муж Натальи тоже ходит в спортзал, чтобы соответствовать своей красавице-жене. Сыновья – футболисты, при этом старший является капитаном команды. А младший успевает заниматься и тхэквандо, и брейкдансом.

- Мы спортивная семья. Мой 25-летний сын приезжал на мои соревнования из Троицка. Все болели за меня. В соцсетях я ограничила мужу и детям доступ, иначе они будут в шоке от того, что на меня уже подписались больше 1,5 тысяч человек, - смеется Наталья. – Семью уже раздражает, если я кому-то отвечаю на комплименты со смайликами. Это раньше я была скромнягой и избегала общения. Теперь, я расцвела. Мне комфортно с людьми. Мне говорят, что я стала выглядеть гораздо моложе. Поэтому, призываю теперь каждую женщину пойти на тренировку. А я в свою очередь буду идти к своей мечте. Моя цель – стать лучшей версией себя и побеждать.

Теперь на вредную пищу Наталью даже не тянет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь Наталья то и дело успевает получать комплименты ее внешнему виду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свой первый купальник для соревнований Наталья купила за 35 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ