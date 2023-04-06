Когда пройдет выставка «Иннопром» в Екатеринбурге в 2023 году, и кто будет участвовать

Выставка состоится с 10 по 13 июля 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский оргкомитет «Иннопрома» готовит международную выставку 2023 года. Ужа стало известно, в какие даты пройдет мероприятие, и кто станет главным партнером «Иннопрома» в 2023 году.

Иннопром-2023: дата проведения

В 2023 году международная выставка состоится с 10 по 13 июля 2023 года.

Иннопром-2023 в Екатеринбурге: тема

Иннопром-2023 получил название «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Выставка будет посвящена новым вызовам для глобальной промышленности.

- Производители на всех континентах — от крупнейших транснациональных корпораций до МСП — вынуждены искать новые формулы работы друг с другом, обеспечивать бесперебойность поставок и устойчивость производственных процессов. Жить и работать «по-старому» уже не получится. «По-новому» — значит полностью переформатировать бизнес-подходы, обновить не только структуру производства и партнёрские сети, но и переосмыслить базовые принципы работы на рынках, - отмечают в пресс-службе международной выставки.

Иннопром-2023: кто станет партнером выставки

В 2023 году главным партнером международной выставки стала республика Беларусь. О том, что представит страна, рассказали представители власти и бизнес-сообществ.

По словам замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олега Александрина, белорусская экспозиция займет площадь на 3 тысячи квадратных метров. Это будет шоу белорусского машиностроения и химпрома. Отдельный стенд представит «Белнефтехим», который занимается нефтепереработкой, производством сырья для текстильной промышленности. Также стенд готовит Министерство энергетики Белоруссии, которое представит энергетические разработки в сфере энергосетей, зеленой энергетике, учате потребления газовых, нефтегазовых и электросетях.

Иннопром-2023: культурные проекты

Руководитель представительства Белорусской торгово-промышленной палаты по Свердловской области Иван Булавин анонсировал крупную ярмарку-фестиваль для жителей всего региона. Она начнется раньше международной выставки, с 7 июля.

На фестивале будут представлены белорусские кафе, которые угостят всех посетителей национальной кухней. Так, для драников будет специально завезена картошка из Белоруссии.

Также на площадке фестиваля будут выступать творческие коллективы и звездные гости.

На ярмарке можно будет купить продукты от белорусских производителей, которые организуют прямые поставки прямо в Екатеринбург. Будут представлены молочные продукты, мясная продукция, детская одежда и обувь, парфюмерия и косметика.

Иннопром-2023: площадки

Все деловые мероприятия будут организованы в центре «ЭКСПО-Екатеринбург».

Ярмарка-фестиваль в честь Белоруссии будет развернута на площадках у торгового центра «МЕГА». Специально для того чтобы ее посетили как можно больше уральцев, власти запустят бесплатные автобусы.