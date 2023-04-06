«Пнул директора с ноги»: в Качканаре мужчина избил сотрудников магазина и пытался украсть ребенка

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот видео группы "Подслушано Качканар" во "Вконтакте"

Жителей Качканара в Свердловской области не на шутку встревожил местный дебошир. Накануне, 5 апреля, мужчина вел себя неадекватно в одном из сетевых магазинов города. Он напал на сотрудников, пнул работницу ногой прямо под камерой, а затем и вовсе попытался вытащить чужого ребенка из коляски.

Как видно на записи с камер, маме ребенка пришлось отбиваться от неадеквата. А вот сотрудница, которой досталось от посетителя ногой, просто не успела среагировать.

Как говорят местные жители, этот мужчина уже неоднократно попадался на подобных выходках. Кроме того, со слов сотрудников магазинов, дебошир часто промышляет кражами.

- Он с ноги пнул директора магазина, это попало на камеры. Он каждый день посещает магазины. И тот, в котором работаю я, не исключение. Вчера была попытка вынести бутылку водки. Мы коллективом встали перед ним, он отдал ее и ушел, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница Качканара Юлия.

В группе «Подслушано Качканар» авторы поста говорят о том, что дошло до того, что персонал теперь боится выходить на работу. По информации Юлии, заявление в полицию на неадекватного мужчину написала пострадавшая директор магазина. Также, как говорит Юлия, опасного жителя уже неоднократно арестовывали.

Инцидент прокомментировали в Межмуниципальном отделе МВД России «Качканарский». В местной полиции уже начали проверку.

- Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона. Однако не всегда по нашему желанию можно изолировать человека или отправить его за решетку, - сообщает начальник штаба Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» Василий Матюнин.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru