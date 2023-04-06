Как зарегистрироваться в «Бессмертный полку» в Екатеринбурге в 2023 году

На центральные улицы уральцы выходят, чтобы почтить память близких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Бессмертный полк» – неотделимая от праздника Дня Победы акция. Сразу после военного парада по центральным улицам пройдут уральцы с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мы расскажем, как участвовать в шествии «Бессмертный полка» в Екатеринбурге в 2023 году, по каким улицам пройдут участники и во сколько собираются желающие пройти в рядах «Бессмертный полка».

Как участвовать в «Бессмертном полку» в Екатеринбурге в 2023 году

В 2022 году организаторы сообщали, что подать заявку на участие в акции можно было до 29 апреля. Для этого надо было зарегистрироваться на сайте акции «Бессмертный полк». Также надо было загрузить фотографию своего родственника и данные о нем. Фотография вашего родственника будет показана 9 Мая на всех площадках празднования Дня Победы в виртуальном «Бессмертном полку».

Также можно просто подойти к началу акции с транспарантом или портретом родственника. Запрещено использовать рекламную символику, разрешены атрибуты праздника – шарики, флажки, цветы.

Где напечатать фотографию ветерана для «Бессмертного полка» в Екатеринбурге в 2023 году

Подготовить транспарант можно в любой типографии или фотосалоне в Екатеринбурге.

Официальный партнер акции – сеть салонов «Снято.ru». В рамках партнерства салон с 13 марта 2023 года начал акцию по изготовлению транспарантов. Распечатать портрет героя можно до 30 апреля, возможно, акция будет продлена при необходимости.

Транспарант 25х60 в горизонтальной или вертикальной раскладке на белом фоне стоит 600 рублей. В стоимость транспаранта входит сканирование фотографии, замена фона, портрет с символикой «Бессмертного полка» на влагозащитной поверхности, держатель. В среднем транспарант будет готов за 10 рабочих дней, но срок может быть увеличен при сложной реставрации семейного снимка. Также в салоне можно подготовить транспарант с уже готовой фотографией на бумажном носителе.

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге в 2023 году: когда начнется

Сбор участников акции начинается в 9 часов утра. Точку встречи анонсируют организаторы шествия незадолго до мероприятия.

Шествие начинает движение в 11 часов утра. Оно длится до 13 часов дня.

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге в 2023 году: по каким улицам пройдет маршрут

В 2022 году участники акции собирались на улице Толмачева с 9 часов утра.

В 11 часов начиналось шествие. «Бессмертный полк» проходит по проспекту Ленина сразу за военным парадом. Участники шествия идут до Дворца молодежи, там расположена сцена. С 13 часов там начинается концерт, на котором будут выступать творческие коллективы города, а также угостят солдатской кашей.