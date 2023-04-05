Что делать, если укусил клещ, и что делать, чтобы избежать укуса клеща в Свердловской области

Клеща необходимо отправить на экспертизу. Она выявит опасные клещевые инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый укус клеща в Свердловской области был зарегистрирован 24 марта 2023 года. Санитарные врачи предупреждают, что, по прогнозам и по математическим расчетам биологов, укусов клещей будет больше, чем обычно. В прошлом году трое уральцев погибли от клещевого энцефалита. Они не только были не привиты от инфекции, но и поздно обратились за медпомощью. Уральские медики напомнили уральцам, как избежать укуса клеща, заражения клещевым энцефалитом и что делать, если клещ укусил взрослого или ребенка.

Что делать, чтобы избежать укуса клеща и не заболеть клещевым энцефалитом

Самая эффективная мера – это вакцинация от клещевого энцефалита. По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Свердловской области Александра Харитонова, прививку от клещевого энцефалита рекомендуют детям от 15 месяцев. К маленькому ребенку может присосаться клещ, в том числе на садовых участках, куда часто вывозят детей на отдых летом.

Сильный иммунитет формируется после третьей дозы.

Также важно предупредить укус клеща. Для этого замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева рекомендует:

Если вы собираетесь в лес, надевайте то, что максимально закроет ваше тело. Одежда должна быть с плотно прилегающим воротником и манжетами. Рубашку нужно заправить в брюки, а брюки – в сапоги.

Одежду нужно обработать химическими составами, которые отпугивают насекомых.

Если человек любит козье молоко, то следует знать, что козы – это те животные, через молоко которых передается инфекция клещевого энцефалита. Поэтому ни в коем случае нельзя пить сырое козье молоко, его обязательно нужно заранее прокипятить.

Стоит знать, что в Свердловской области порядка 30 процентов пациентов, пострадавших от укусов клеща, это городские жители, которые не выезжали на природу. Поэтому важно осматриваться и отряхивать одежду даже после прогулок в черте городских парков.

Что делать, если клещ укусил ребенка или взрослого

Нужно обязательно пойти в травмпункт. Врачи помогут достать клеща и обработать место укуса.

Необходимо платно сдать клеща на анализ. Эта мера поможет выявить, было ли насекомое заражено клещевыми инфекциями, в том числе болезнью Лайма.

Если клещевой энцефалит у клеща подтвержден, то человеку, ранее не привитому от инфекции, будут ставить иммуноглобулин. Объем необходимого лекарства рассчитывается из веса человека: одна доза иммуноглобулина на 10 кг веса. Это делается бесплатно при наличии медицинского полиса.

«Мне непонятна позиция людей, которые боятся ввести одну вакцину, чтобы потом ставить такой объем клещевого иммуноглобулина», - говорит Александр Харитонов.

Крайне важно поступление в первые сутки в больницу тех пациентов, у которых есть подозрение на клещевой энцефалит. Только такая мера позволяет избежать серьезных осложнений заболевания.

От некоторых заболеваний, которые вызываются клещевыми инфекциями, еще нет вакцины, пострадавший будет вынужден пить специальные антибиотики и регулярно наблюдаться у врача.