Уральский ученый объяснил, опасен ли астероид «размером с 90 слонов», который 6 апреля приблизится к Земле

Разглядеть на ночном небе астероид можно будет только через телескоп Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарубежные СМИ на этой неделе, как сговорившись, стали предупреждать о том, что рядом с Землей пролетит опасный астероид. Случится это 6 апреля, в четверг. Называется он Астероид 2023 FM. Скорость известна – за секунду он пролетает 15,8 километров в секунду. То есть, пока вы читали предыдущее предложение, он стал ближе к Земле на 30 километров. Размеры астероида тоже не секрет – диаметр в разных его частях от 120 до 269 метров. В индийских СМИ (например The Times of India, - Прим. Ред.) ему дают менее точную, но довольно понятную характеристику «размером с 90 слонов». В общем, не маленький такой камушек.

И просто напомним, что метеорит, из-за которого в 2013-м половина домов Челябинска лишилась стекол, был всего 19 метров в диаметре. Объект, который почти в десять раз крупнее при столкновении может натворить дел посерьезнее, поэтому такие крупные космические объекты еще называют «убийцами городов».

- Объекты от 100 метров диаметром это второй класс астероидно-кометной опасности, - объясняет старший преподаватель кафедры астрономии и геодезии УрФУ Павел Скрипниченко. - Если такой объект упадет на Землю, то может быть уничтожен крупный город или небольшая европейская страна, или американский штат. То есть это уже региональная катастрофа.

Астрономы обнаружили приближение этого объекта лишь 16 марта. Впрочем, бояться не стоит, уверяют специалисты. Фразу «пролетит близко от Земли» стоит понимать в космических масштабах. На самом деле от него до нашей планеты в момент сближения будет больше трех миллионов километров.

- Да, следить за ним нужно, но угрозы реального столкновения нет. Он будет слишком далеко, - говорит Павел Скрипниченко. – Увидеть его на ночном небе в любительский телескоп можно будет. А невооруженным глазом – нет.

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