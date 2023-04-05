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Общество5 апреля 2023 10:04

«Дочки попросили горку»: житель Екатеринбурга собрал из досок детскую площадку во дворе пятиэтажки

Житель Екатеринбурга построил детскую площадку из досок во дворе на Уралмаше
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Анатолий Гурин собрал площадку своими руками за два года

Анатолий Гурин собрал площадку своими руками за два года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из двориков на Уралмаше, на улице Восстания, вправе иметь статус уникального. Каждая фигурка и горка, даже огромные стулья своими руками собрал местный житель и папа двух девочек Анатолий Гурин. Просто два года назад его младшая дочка попросилась прокатиться на горке, а во дворе была только одна – железная и очень высокая.

- На железной горке в нашем дворе ей кататься по возрасту было рано. Поэтому сделали ей деревянную горку поменьше, - улыбается умелец.

На площадке есть домики, вертолеты и кораблик

На площадке есть домики, вертолеты и кораблик

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материал остался. Поэтому Анатолий решил мастерить дальше. Ведь кроме железной горки, во дворе была только песочница да старые качели-весы.

- Какие-то идеи для двора взяли в Интернете, что-то придумали сами. Например, самолетик подглядели в Сети, а большой вертолет - это наша задумка. Он получился тяжелым, поэтому соседа попросил перевезти его к месту на «крузаке», - смеется Анатолий.

Часть фигур Анатолий придумал сам, часть посмотрел в Сети

Часть фигур Анатолий придумал сам, часть посмотрел в Сети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощь соседи оказывают не только по перевозке. Активные жители всех трех домов, которые относятся к этому двору, сбрасываются на доски, саморезы, краску. Участие принимает и управляющая компания: иногда краску отдаст, иногда дерево. Доски закупают либо привозят друзья. Например, из шиномонтажки напротив Анатолию отдали старые шины, чтобы можно было соорудить деревянный мостик.

- В строительстве мне помогают друзья из моего дома. Но стараюсь всем заниматься сам, чтобы никто не мешал: возиться с деревом - мое хобби. Строю «лазелки», фигурки. Этим я занимаюсь после основной работы. Официально я занимаюсь отделкой квартир, - рассказывает Гурин.

С детьми на площадку приходят гулять и из других дворов

С детьми на площадку приходят гулять и из других дворов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой Анатолий работы приостановил, а доски «законсервировал» на теплое время. В том году он достроил мини-площадку уже для подростков, на ней есть спортивный инвентарь также из досок. А в этом году активный папа хочет построить теннисный стол и заменить волейбольную сетку. Но есть и по-настоящему грандиозная идея – огромная горка-слон.

- Хотел горку в виде слона, чтобы зимой спуск был длиннее. Но на него нужно много досок, это ударяет по бюджету. К нам приходили из администрации города, предлагали помощь. Хочу к ним обратиться насчет досок: на слона потребуется выделить около 30 тысяч рублей. Всего на всю нынешнюю площадку примерно ушло около 50 тысяч рублей. Оно по мелочи получается: тут уголок, там саморезы, - говорит Анатолий.

На детской площадке есть фигурки для малышей и детей постарше

На детской площадке есть фигурки для малышей и детей постарше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас младшей дочке Анатолия уже три с половиной года, а старшей – 11 лет. Он построил не только развлечения для детей, но и скамейки и стол для взрослых «посиделок»: чтобы и с соседями общаться, и за детьми глядеть.

Среди построек есть не только машинки, но и кораблик и разные домики. На корабле еще совсем недавно была мачта с флагом, но ее сломали юные вандалы. По словам автора, от этого никуда не уйти, и проблему стараются решать разговорами. Местная ребятня уже усвоила, что ломать и портить детскую площадку не стоит.

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