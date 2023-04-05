«Дочки попросили горку»: житель Екатеринбурга собрал из досок детскую площадку во дворе пятиэтажки

Анатолий Гурин собрал площадку своими руками за два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из двориков на Уралмаше, на улице Восстания, вправе иметь статус уникального. Каждая фигурка и горка, даже огромные стулья своими руками собрал местный житель и папа двух девочек Анатолий Гурин. Просто два года назад его младшая дочка попросилась прокатиться на горке, а во дворе была только одна – железная и очень высокая.

- На железной горке в нашем дворе ей кататься по возрасту было рано. Поэтому сделали ей деревянную горку поменьше, - улыбается умелец.

На площадке есть домики, вертолеты и кораблик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материал остался. Поэтому Анатолий решил мастерить дальше. Ведь кроме железной горки, во дворе была только песочница да старые качели-весы.

- Какие-то идеи для двора взяли в Интернете, что-то придумали сами. Например, самолетик подглядели в Сети, а большой вертолет - это наша задумка. Он получился тяжелым, поэтому соседа попросил перевезти его к месту на «крузаке», - смеется Анатолий.

Часть фигур Анатолий придумал сам, часть посмотрел в Сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощь соседи оказывают не только по перевозке. Активные жители всех трех домов, которые относятся к этому двору, сбрасываются на доски, саморезы, краску. Участие принимает и управляющая компания: иногда краску отдаст, иногда дерево. Доски закупают либо привозят друзья. Например, из шиномонтажки напротив Анатолию отдали старые шины, чтобы можно было соорудить деревянный мостик.

- В строительстве мне помогают друзья из моего дома. Но стараюсь всем заниматься сам, чтобы никто не мешал: возиться с деревом - мое хобби. Строю «лазелки», фигурки. Этим я занимаюсь после основной работы. Официально я занимаюсь отделкой квартир, - рассказывает Гурин.

С детьми на площадку приходят гулять и из других дворов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой Анатолий работы приостановил, а доски «законсервировал» на теплое время. В том году он достроил мини-площадку уже для подростков, на ней есть спортивный инвентарь также из досок. А в этом году активный папа хочет построить теннисный стол и заменить волейбольную сетку. Но есть и по-настоящему грандиозная идея – огромная горка-слон.

- Хотел горку в виде слона, чтобы зимой спуск был длиннее. Но на него нужно много досок, это ударяет по бюджету. К нам приходили из администрации города, предлагали помощь. Хочу к ним обратиться насчет досок: на слона потребуется выделить около 30 тысяч рублей. Всего на всю нынешнюю площадку примерно ушло около 50 тысяч рублей. Оно по мелочи получается: тут уголок, там саморезы, - говорит Анатолий.

На детской площадке есть фигурки для малышей и детей постарше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас младшей дочке Анатолия уже три с половиной года, а старшей – 11 лет. Он построил не только развлечения для детей, но и скамейки и стол для взрослых «посиделок»: чтобы и с соседями общаться, и за детьми глядеть.

Среди построек есть не только машинки, но и кораблик и разные домики. На корабле еще совсем недавно была мачта с флагом, но ее сломали юные вандалы. По словам автора, от этого никуда не уйти, и проблему стараются решать разговорами. Местная ребятня уже усвоила, что ломать и портить детскую площадку не стоит.

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