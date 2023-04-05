Власти Свердловской области напомнили, куда звонить, как себя вести при лесном пожаре и что делать, если пострадал

Чаще всего лесные пожары возникают из-за людей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В начала апреля в Свердловской области спасатели ликвидировали первый в 2023 году лесной пожар. Виной стал непотушенный туристами костер рядом с сухой травой, в результате пострадала территория площадью в 21 гектар. Департамент информационной политики правительства Свердловской области составил алгоритм, как себя вести и куда звонить, если вы обнаружили лесной пожар, а также как себе помочь, чтобы не пострадать.
Если вы обнаружили на территории Свердловской области, нужно позвонить по номеру 112 и сообщить о координатах возгорания.
Если вы нашли возгорание, то нужно как можно быстрее сообщить об этом в МЧС или Единую диспетчерскую службу
Далее необходимо оценить серьезность ситуации: если возгорание небольшое, его можно попробовать потушить самостоятельно. Помните, что травяные пожары непредсказуемы, ситуация может ухудшится в любой момент
Если возгорание большое, надо покинуть опасное место
Если рядом при этом находятся жилые дома, населенные пункты, сообщили о пожаре местным жителям
Если вы видите, что пламя слишком высокое или же в момент пожара есть сильный ветер, а также если у вас недостаточно людей для тушения, лучше не приниматься за тушение
К тушению нельзя допускать детей
Нельзя тушить пожар в синтетической одежде.
Для тушения пригодится подходящая обувь – с высоким голенищем, к примеру, берцы или кожаные сапоги
Тушение всегда ведется с выгоревшей стороны
Потушить травяной пожар можно, если захлопывать горящую кромку любым подходящим предметом. Это может быть лопата, негорючая влажная тряпка, пучок ветки лиственных деревьев.
Что делать, чтобы избежать пожара в лесу
Нельзя парковать транспорт в неподходящих местах, для этого существуют специально отведенные участки
Костры стоит разводить только в специально оборудованных местах
Не жгите траву и мусор
Не бросайте в траву окурки и горящие спички
Не оставляйте после отдыха на месте мусор, особенно стекло, промасленные и горючие материалы
На самом пожаре следует быть особо осторожным
Пейте больше воды
Если вы не участвуете в тушении лесного пожара, но из-за сильного возгорания тоже можете пострадать в результате смога и задымления, то:
Постарайтесь поменьше бывать на улице
Не открывайте окна, особенно ночью и ранним утром
Открытые окна завешивайте мокрой тканью
Проводите дома влажную уборку