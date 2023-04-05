Власти Свердловской области напомнили, куда звонить, как себя вести при лесном пожаре и что делать, если пострадал

Чаще всего лесные пожары возникают из-за людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начала апреля в Свердловской области спасатели ликвидировали первый в 2023 году лесной пожар. Виной стал непотушенный туристами костер рядом с сухой травой, в результате пострадала территория площадью в 21 гектар. Департамент информационной политики правительства Свердловской области составил алгоритм, как себя вести и куда звонить, если вы обнаружили лесной пожар, а также как себе помочь, чтобы не пострадать.

Куда звонить при лесном пожаре

Если вы обнаружили на территории Свердловской области, нужно позвонить по номеру 112 и сообщить о координатах возгорания.

Что делать при лесном пожаре

Если вы нашли возгорание, то нужно как можно быстрее сообщить об этом в МЧС или Единую диспетчерскую службу

Далее необходимо оценить серьезность ситуации: если возгорание небольшое, его можно попробовать потушить самостоятельно. Помните, что травяные пожары непредсказуемы, ситуация может ухудшится в любой момент

Если возгорание большое, надо покинуть опасное место

Если рядом при этом находятся жилые дома, населенные пункты, сообщили о пожаре местным жителям

Что делать, чтобы самому потушить пожар под открытым небом

Если вы видите, что пламя слишком высокое или же в момент пожара есть сильный ветер, а также если у вас недостаточно людей для тушения, лучше не приниматься за тушение

К тушению нельзя допускать детей

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде.

Для тушения пригодится подходящая обувь – с высоким голенищем, к примеру, берцы или кожаные сапоги

Тушение всегда ведется с выгоревшей стороны

Потушить травяной пожар можно, если захлопывать горящую кромку любым подходящим предметом. Это может быть лопата, негорючая влажная тряпка, пучок ветки лиственных деревьев.

Что делать, чтобы избежать пожара в лесу

Нельзя парковать транспорт в неподходящих местах, для этого существуют специально отведенные участки

Костры стоит разводить только в специально оборудованных местах

Не жгите траву и мусор

Не бросайте в траву окурки и горящие спички

Не оставляйте после отдыха на месте мусор, особенно стекло, промасленные и горючие материалы

Что делать, чтобы не пострадать при лесном пожаре

На самом пожаре следует быть особо осторожным

Пейте больше воды

Если вы не участвуете в тушении лесного пожара, но из-за сильного возгорания тоже можете пострадать в результате смога и задымления, то:

Постарайтесь поменьше бывать на улице

Не открывайте окна, особенно ночью и ранним утром

Открытые окна завешивайте мокрой тканью

Проводите дома влажную уборку