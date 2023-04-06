Мастер интернета: «Ростелеком» в Екатеринбурге показал один день работы инсталлятора

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Сегодня специалисты связи обеспечивают доступом в Сеть местных жителей, а также устанавливают в домах абонентов телефонию, видеонаблюдение и систему «Умный дом».

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Екатеринбург является оптической столицей Свердловской области. В городе наша команда смонтировала более 3 000 километров линий связи. Организация сети для домашнего интернета – сложный процесс. В обеспечении бесперебойной работы линий в уральской столице задействовано свыше 540 наших специалистов. Это и монтеры, организующие инфраструктуру в канализационных люках, и водолазы, и альпинисты, устраняющие неполадки. Универсальные специалисты связи также являются важным звеном этой сложной цепочки. Они подключают абоненту весь комплекс услуг компании».

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Каждый новый рабочий день инсталлятора начинается с получения заявок. В специальной программе сотрудник видит, по какой технологии дом абонента подключен к услугам компании, где проходит кабель и находятся точки доступа. От этого зависит, какое оборудование специалист возьмет с собой, чтобы выполнить заявку.

Сервир Хаматханов работает в связи уже более 12 лет. За это время он обеспечил доступом в интернет около 30 000 абонентов. Столько человек живет, например, в городе Богданович Свердловской области. Больше всего в профессии ему нравится удобный график и общение с клиентами.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Сервир Хаматханов, инсталлятор компании «Ростелеком»:

«Работа всегда держит в тонусе, ведь все случаи разные. Приходится включать смекалку, чтобы понять, как проложить аккуратно кабель и разместить оборудование. Инсталлятор должен уметь технологически грамотно проводить монтажные работы на частной территории абонента, демонстрировать клиенту качество предоставляемых услуг и объяснять, как ими пользоваться».

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

После завершения работ у абонентов Сервир идет домой, где его ждет семья. Вот уже 15 лет специалист в свободное время увлекается сбором ценных российских монет. В его коллекции свыше 200 экземпляров.

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