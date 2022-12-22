Код миллионера: неожиданное предсказание для уральцев на 2023 год

2023 год притянет энергию денег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Екатеринбург вот-вот ворвется в год своего 300-летия. В 2023 году жителей уральской столицы ждет множество важных событий. Таролог и нумеролог Марианна Агафошина, которая каждый день знакомит зрителей ТВ-3 со свежими предсказаниями, уже знает, что это будет. Она совместила точную дату основания Екатеринбурга и матрицу следующего года и составила эксклюзивный прогноз для жителей города.

ЭНЕРГИЯ СИЛЫ И ДЕНЕГ

По словам эксперта Марианны Агафошиной, в год 300-летия Екатеринбург уральскую столицу нароют мощные энергии.

- Матрица года показывает, что город ждет лавина интересных событий, что, конечно, логично для такой даты. Но, кроме того, именно на этот год в матрице судьбы Екатеринбурга выпадает «Код миллионера», что означает всплеск энергии денег. Город будет расти, развиваться и богатеть, а с ним – и его жители, - рассказывает эксперт.

Марианна Агафошина составила предсказания для уральцев на 2023 год. Фото: ТВ-3

В 2023 году в Екатеринбурге появятся новые звезды на федеральном.

- По матрице можно увидеть мощные личные энергии – в том числе на уровне карьеры и профессионального роста. Главное, помните, что реализация себя чревата затратами, поэтому в следующем году стоит тщательнее следить за своим здоровьем и за состоянием своего тела. И обязательно делитесь своей энергией с другими! Помогайте людям – и жизнь будет так же щедра к вам, уточняет Марианна Агафошина.

РАСШИРЯЙТЕ ГРАНИЦЫ

- В 2023-м екатеринбуржцам стоит чаще задумываться о чем-то по-настоящему большом, я бы даже сказала – великом. Нужно учиться расширять свои границы и рамки, в том числе, и в буквальном смысле. В следующем году уральцам предстоит много путешествовать и жить в самых разных точках планеты, - уверяет Марианна.

По словам эксперта, жителям Екатеринбурга важно не забывать нести миссию миротворца и способствовать решению конфликтов, чтобы получить еще больше поддерживающей энергии.

Матрица года показывает, что уральцев ждет множество перемен Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- 2023 год станет годом перемен. Это отличное время для новых возможностей. Тем, кто занимает не свое место, нужно пройти переоценку. Не пытайтесь представить себя на месте другого, лучше постарайтесь проявить себя по-новому. Не судите других – начинайте экспериментировать, чтобы на примере реальных дел и результатов убедиться в правильности выбранного направления развития, - говорит таролог и нумеролог Марианна Агафошина.

НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕМЕН

- В новом году я желаю жителям Екатеринбурга процветания. Смело идите навстречу переменам – особенно, если вы чувствуете, что засиделись на одном месте. Ни в коем случае не вступайте в конфликты – несите миссию миротворца на Земле, избавляйтесь от своих страхов, молитесь за все человечество. Предстоящий год будет к вам щедр – но и вы проявите великодушие: дух екатеринбуржцев может помочь всей стране! Вас ждет очень сильный и перспективный год – не упустите свой шанс и воспользуйтесь им сполна!

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