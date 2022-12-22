В Екатеринбурге бизнесмены дали деньги на строительство дома для семьи водителя из центра медицины катастроф

Пожар уничтожил прежний дом семьи еще в мае. Фото: пресс-служба Фонд святой Екатерины

Новогодние праздники семья Хониных проведет в своем красивом двухэтажном доме. Помочь им со строительством особняка решили бизнесмены, так как прежнее семейное гнездышко Алексея и Надежды сгорело до тла. Тогда, в ночь на 1 мая 2022 года семья проснулась от тресков, дыма и сильного пламени. При этом, с придомовой территории огонь перекинулся на стены комнаты, где спали две маленькие дочки.

Семью добродушно приютили соседи. Глава семьи работает водителем на реанимационной машине скорой помощи местном в центре медицины катастроф. И несмотря на то, что сам Алексей не единожды спасал чужие жизни, помощь понадобилась ему.

- Нас не оставили в беде. Соседи помогали расчищать пепелище, подарили инструменты, делились едой и одеждой. Нас многие жители знали и часто видели, как мы катались с дочкой по улице, - рассказал отец Алексей Хонин.

Двухэтажный дом возвели за несколько месяцев. Фото: пресс-служба Фонд святой Екатерины

Хонины долго не стали жить у соседей и решили, что надо строить новое жилье самостоятельно. Отчаявшись, что стройка затянется на долгие годы, они решили попросить помощи в Фонде святой Екатерины.

- У нас были деньги на покупку строительных материалов, которую помогли собрать люди, а еще кредит. Я решила, что терять нечего, стала писать куда можно было. На мою просьбу откликнулся Фонд святой Екатерины и предложил помощь. Я не могла в это поверить и потеряла дар речи. Мне было радостно, что случилось настоящее чудо, - поделилась Надежда Хонина.

На втором этаже расположились две спальни. Фото: пресс-служба Фонд святой Екатерины

Благотворители выделили для семьи несколько миллионов рублей на строительство дома. Так, за четыре месяца они возвели новый дом. Теперь на первом этаже размещена котельная и кухня. А на втором этаже - две просторные комнаты. В декабре семья Хониных отпраздновала новоселье и теперь они готовятся к новогодним посиделкам.