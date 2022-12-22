Семья мобилизованного из Нижней Туры, которая может остаться без жилья из-за отсутствия выплат, обратилась в военную прокуратуру

Пара расписалась в конце сентября. Фото: читатель «КП»

В Нижней Туре многодетная мама может остаться без арендованной квартиры. Женщина уже третий месяц не получает выплат своего мобилизованного мужа, который находится в зоне СВО. Теперь 32-летней Елене и ее трем детям приходится выживать на детские пособия. У Елены трое детей в возрасте 2, 4 и 5 лет. О том, как сейчас складывается ее жизнь, она рассказала «КП-Екатеринбург».

РАСПИСАЛИСЬ ПОСЛЕ ПОВЕСТКИ

Елена и Павел познакомились шесть лет назад. Елена тогда была беременна старшей дочкой.

- Дочку Паша принял как родную. Врачи поставили малышке диагноз – аутизм. Ей нужно особенное внимание, присмотр. Отдать в детский сад ее мы не можем, так как не каждый способен выдержать общение с ней. Потом у нас появилась вторая дочка. И два года назад я родила сына, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Елена.

Елена получает детское пособие - 22 тысячи рублей. Фото: читатель «КП»

Пара жила на съемной квартире, так как на свою им пока не удалось накопить. Но в конце сентября Павел получил повестку.

- Мы расписались 27 сентября, а уже 29 числа Пашу мобилизовали. С тех пор нам редко удавалось созваниваться. Я осталась одна с детьми. Думала, что на его карту будут поступать выплаты. Однако прошел месяц, второй. А денег все не было. Мы выживаем на детские пособия. На троих детей я получаю 22 тысячи рублей, - продолжает Елена.

По словам женщины, большая часть денег уходит на аренду жилья. За съемное жилье Елена платит около 12 тысяч рублей. В итоге она попала в трудное финансовое положение.

- Старшей дочке нужно безглютеновое специальное питание. Да вообще детям также хочется просто поесть мяса, вкусностей всяких. А позволить себе «шиковать» мы вообще не можем, - вздыхает Елена. - В первые месяцы нам помогали с оплатой аренды жилья. Теперь такой возможности нет. Я занимала деньги у друзей, взяла микрозайм, потому что нам надо было купить продукты. Да и мужу я также отправляю деньги. В общем, у меня уже образовался долг в 22 тысячи рублей. Сейчас собираю документы, чтобы оформить статус «малоимущей».

Елена познакомилась со своим мужем шесть лет назад. Фото: читатель «КП»

БЬЕМСЯ ИЗО ВСЕХ СИЛ

Елена отметила, что владельцы жилья идут ей навстречу. Правда, они и сами многодетные родители и так же воспитывают троих детей. Квартиру, которую снимает Елена, они уже выставили на продажу. По словам женщины, она писала многочисленные обращения в ведомства, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

- В настоящий момент на карту мужа уже должна была поступить сумма в полмиллиона рублей. Я обращалась в военную прокуратуру, к чиновникам и депутатам. С мужем обсуждала вопрос его отпуска по семейным обстоятельствам, но здесь все зависит от командира. Так как в первую очередь надо что-то решить с жильем и арендой квартиры. Предприятие, где работал муж, тоже помогли, выделили финансовую помощь, - подчеркнула Елена.

В прошлый раз чиновники помогли заплатить аренду за квартиру. Фото: читатель «КП»

Елена также обратилась со своей проблемой в военную прокуратуру Центрального военного округа. Буквально на днях ей дали ответ по поводу выплат мужа. Деньги обещали перевести в период с 23 по 28 декабря 2022. А пока Елена вместе с детьми находится дома. Как ей накануне стало известно, ее муж служит в рядах военной полиции.