«Отпугнут злые силы»: на Урале поборовшая рак семиклассница вяжет игрушки-талисманы для бойцов в зоне СВО

Вязать Вера училась по видеоурокам. Фото: предоставила Наталья Абатурова

В семье Абатуровых из Ревды подрастает рукодельница Вера, которая обычный моток пряжи превращает в героев мультфильмов, шарфы и сумки-шопперы. На своем хобби 14-летняя девочка начала зарабатывать первые деньги. А еще ее вязаные шедевры отправляются прямиком в руки к мобилизованным.

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ПЕРВОГО ЮБИЛЕЯ

Вера росла, как все обычные дети. Девочка ходила в садик, общалась с друзьями со двора. Но ее жизнь резко поменялась в 2013 году. Тогда четырехлетняя Вера переболела ангиной.

- Наш участковый педиатр отправил Веру на анализы крови. Результаты показали лейкоз. Мы вместе с дочкой сразу легли в Центр детской онкологии и гематологии в областной детской больнице № 1. Отпраздновать первый юбилей нам пришлось на больничной койке и без волос. Ребята из садика и воспитатели передали вместе с нашим папой для Веры подарки. Нас поддерживали близкие, друзья и просто знакомые. За девять месяцев лечения Вера прошла пять блоков и 13 курсов химиотерапии, - рассказывает «КП-Екатеринбург» ее мама Наталья Абатурова.

На своем хобби девочка заработала уже не меньше 15 тысяч рублей Фото: предоставила Наталья Абатурова

Это время, как рассказала мама, было травмирующим, и о нем они стараются не вспоминать. С началом курсов химиотерапии пришел и режим стерильности. Под запрет попали прогулки, привычная еда - все могло нанести вред иммунитету. По словам мамы, их больничный длился три года.

- Когда мы вернулись домой, то продолжали принимать химиотерапию в таблетках. Полтора года была ремиссия, а затем случился рецидив. И никакого выхода, кроме пересадки костного мозга не было. Доноров по стране не нашлось, поэтому костный мозг сдавала я. Папа сдавать не мог, так как не подходил по возрасту, - продолжает мама девочки.

Также у Веры уже есть личная коллекция наград и кубков. Фото: предоставила Наталья Абатурова

Костный мозг прижился, но через полтора года произошла реакция трансплантата против хозяина. И тело девочки покрывалось пятнами.

- Вере грозило заболевание "склеродермия" и как следствие судороги всех суставов. В тот момент я не могла прийти в себя, много плакала. Мы каждый день тщательно растирали кожу кремами, до красноты. Вере было больно, и она ревела. Нам удалось справиться, мы избежали последствий реакции и в стойкой ремиссии, - вздыхает Наталья. – И врачи разрешили прийти в школу. Так и получилось, что мы пошли в первый раз в седьмой класс.

ПОДАРИЛИ ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНУ

Скоротать время и отвлечься от тяжелых мыслей Вере помогло вязание. Родители подарили девочке специальную машинку. И с ее помощью Вера сделала свой первый шарф для папы. До Веры вязанием в семье у никто не увлекался, а на помощь пришел Интернет.

- А потом, как понеслось… Сначала маленькие игрушки, шарфики, кофточки для животных, и Вера вязала с утра до вечера. Игрушек стало слишком много. Сначала она их дарила родственникам и близким. Потом мы предложили ей выставить их на продажу. Наша родственница работала в агентстве недвижимости и рассказала коллегам о Вере и ее увлечении. Руководитель агентства распорядился, чтобы скупить их и дарить клиентам при покупке недвижимости, - рассказала Наталья.

Большие игрушки Вера вяжет за пару дней. Фото: предоставила Наталья Абатурова

Помимо этого Вера устраивала мастер-классы по вязанию своим подружкам.

- Вере удалось заработать неплохие деньги. Уже около 15 тысяч рублей на своем хобби она сделала точно, - отмечает мама школьницы. – Дочке я сразу сказала, чтобы свой заработок она ни в коем случае не тратила ни на меня, ни на что-то бытовое в дом. Теперь Вера вяжет уже только на заказ.

На сморевнованиях Вера не упускает возможность пообщаться с любимыми звездами. Фото: предоставила Наталья Абатурова

Игрушки, которые создает Вера, не похожи между собой, и в каждую она вкладывает что-то индивидуальное. То сделает персонажам развеселую шапочку, то крылышки приделает. Словом, мастерит свои эксклюзивы. Среди них есть и популярный персонаж японской поп-культуры Hello Kitty. А для своего дяди к юбилею смастерила игрушку - куклу-полицейского. Дома игрушек осталось не так уж и много.

- Вера вязала игрушки-обереги для наших мужчин, которые находятся в зоне спецоперации. Их передавали вместе с посылкой им в руки. А теперь она вяжет игрушку-оберег своему брату, который уже три месяца в зоне СВО. Вера создаст мишку, у которого специально будет злая гримаса. Так, как она сказала, этот медвежонок-талисман будет отгонять злые силы и поддержит брата, - рассказала Наталья.

У Веры уже есть свой мини-магазин в сети. Фото: предоставила Наталья Абатурова

А еще Вера увлекается стрельбой, играет в шахматы и занимается настольным теннисом. Школьница участвовала в соревнованиях среди детей, перенесших онкозаболевания, «Всемирные игры победителей». И Вера уже заполучила пять кубков. Всего пару недель назад девочка отпраздновала свое 14-летие. На достигнутом успехе Вера не остановится и продолжит развивать свое небольшое, но гордое дело.

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