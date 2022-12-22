Умными увлажнителями и чайниками Polaris IQ home можно управлять голосом через виртуальных ассистентов Салют

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris
- Салют, умный дом
Международный бренд Polaris сделал следующий шаг в развитии экосистемы умных приборов IQ Home: теперь Polaris IQ home совместим с платформой умного дома Sber. Протестировать работу системы можно на умных увлажнителях и чайниках.
Вы сможете запустить прибор голосом или удаленно с помощью виртуальных ассистентов Салют. Управляйте приборами сразу в одном мобильном приложении, с экрана ТВ или голосом из любой комнаты.
Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris
Пусть ассистент включит за вас увлажнитель или чайник: «Салют, включи увлажнитель в гостиной».
Запускайте действия по сценарию: пусть к вашему приходу будет правильная влажность в квартире и горячий чайник.
Владельцам умных устройств Sber с ассистентами Салют и скачавшим одноименное мобильное приложение доступно единое управление устройствами разных брендов голосом через единую точку входа. В приложении также можно отслеживать статус у техники, настраивать сценарии автоматизации.
Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris
Благодаря постоянному совершенствованию приложения и гаджетов, приборы IQ Home работают и с голосовыми помощниками Алиса от Яндекса, Маруся от VK, и Google-ассистентом.
Скачайте и установите приложение Polaris IQ Home. Доступно на смарт-часах. Авторизуйтесь и начните пользоваться своей техникой по-новому.