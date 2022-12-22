Прокуратура рассказала о нарушениях в детском саду, на избиение ребенка в котором пожаловались родители

В детском учреждении прошла проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге получила продолжение история с детским садом, на который в СМИ пожаловались родители одной из девочек. По их словам, 2 ноября воспитательница ударила их дочь, из-за чего ребенок упал со скамейки. О случившемся якобы стало известно только через месяц. После поднявшегося резонанса глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в учреждении. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч.1, ст. 238 УК РФ)

Также проверку провели сотрудники прокуратуры Свердловской области. Сегодня, 22 декабря, он сообщили о ее результатах.

- Установлено, что нарушение прав несовершеннолетнего ребёнка произошло в одном из филиалов частного детского сада, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В дошкольном учреждении допускается хранение различных материалов под лестничным маршем, а также на лестничной клетке второго эвакуационного выхода и иные.

Также выяснилось, что с воспитателем и руководителем подразделения частного детского сада были расторгнуты трудовые договоры. Помимо этого в прокуратуре уточнили, что в отношении директора организации было возбуждено административное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности» (ч.1, ст.20.4 КоАП РФ).

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