Когда городские власти решат, будет ли новогодний салют в Екатеринбурге

Новогодний салют в Екатеринбурге в 2022 году решили отменить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодний фейерверк – неизменный спутник праздника в городах Российской Федерации. Однако 2022 год вносит коррективы. Между тем многие уральцы интересуются, будет ли салют в Новый год в Екатеринбурге 31 декабря 2022 года.

По традиции салют в Екатеринбурге запускают над главным Ледовым городком. Городок строят на площади 1905 года. Сам салют запускают после боя курантов на здании мэрии. Также фейерверком отмечают открытие ледового городка. Салют проходил в завершении концерта в честь открытия площадки.

С середины ноября власти российских городов взвешивали, стоит ли проводить традиционный салют в честь Нового года. Первыми от фейерверка отказались представители Москвы. Затем о том, что действа не будет, сообщили Московская, Мурманская, Белгородская, Курская области. Салюта не будет в Уфе, Махачкале, Рязани, Ярославле.

Мэрия Екатеринбурга также решила отказаться от праздничного салюта в новогоднюю ночь. Руководитель управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков сообщил, что салюта и новогоднего концерта не запланировано.

Полностью отказываться от празднования Нового года в Екатеринбурге не стали, ведь этот праздник один из самых важных и любимых для детей. Но в деталях ледового городка будет чувствоваться поддержка участников спецоперации. Так, Илья Марков рассказал «КП», что на елке помимо больших мультимедийных шаров и гирлянд, появятся игрушки, разрисованные при участии семей мобилизованных уральцев.

К слову, салют в честь открытия главного Ледового городка в Екатеринбурге в 2022 году также отменен. Сама локация будет открыта с 30 декабря 2022 года.