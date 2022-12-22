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Общество22 декабря 2022 6:39

Эксперт рассказал, как выбрать сладкие мандарины на Новый год в Екатеринбурге

Из-за неурожая в Египте, Турции и Тунисе цитрусовые стали завозить на Урал из других стран
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Мандарины подорожали. За килограмм сейчас приходится отдавать от 65 до 180 рублей.

Мандарины подорожали. За килограмм сейчас приходится отдавать от 65 до 180 рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты из Уральского государственного экономического университета посчитали, как изменилась цена на мандарины в Екатеринбурге. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом цена поднялась на 10%. За килограмм сейчас приходится отдавать от 65 до 180 рублей. И виной всему неурожай в тех странах, откуда обычно к нам завозили цитрусовые.

- В этом году в Египте, Турции и Тунисе – основных странах-поставщиках мандаринов в Россию – были плохие погодные условия, - уточняет доцент кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Людмила Донскова. – Производство цитрусовых упало.

Впрочем, бояться дефицита мандаринов не стоит. С прилавков они никуда не денутся, объясняют эксперты. Просто поставщики будут другие – не Египет, а, например, Южная Корея. Не Турция, а Китай.

- Объем зимних фруктов из Южно-Африканской Республики увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом, - добавляют в УрГЭУ. - Но их путь обходится дорого: мандарины везут самолетом. Именно поэтому и цены на новогодние цитрусовые повысились. Традиционно будут везти мандарины и из Абхазии, но общая доля абхазских мандаринов на российском рынке составляет не больше 5%.

Специалисты советуют мыть мандарины после покупки, так как производители могут обрабатывать их химикатами для сохранения товарного вида.

- Еще один маркетинговый ход — сохранение листьев на ветке с мандаринкой, - говорят специалисты. - Многие покупатели стремятся купить именно такие фрукты, думая, что они самые свежие. Но веточка и лист мандаринового дерева долго сохраняют зеленый цвет, поэтому судить по ним о свежести плодов не стоит.

Ну и о вкусах. Южно-африканские мандарины славятся суховатостью и неприторной сладостью. Мандарины из Южной Кореи и Абхазии, напротив, более сладкие.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ