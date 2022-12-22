Мандарины подорожали. За килограмм сейчас приходится отдавать от 65 до 180 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты из Уральского государственного экономического университета посчитали, как изменилась цена на мандарины в Екатеринбурге. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом цена поднялась на 10%. За килограмм сейчас приходится отдавать от 65 до 180 рублей. И виной всему неурожай в тех странах, откуда обычно к нам завозили цитрусовые.

- В этом году в Египте, Турции и Тунисе – основных странах-поставщиках мандаринов в Россию – были плохие погодные условия, - уточняет доцент кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Людмила Донскова. – Производство цитрусовых упало.

Впрочем, бояться дефицита мандаринов не стоит. С прилавков они никуда не денутся, объясняют эксперты. Просто поставщики будут другие – не Египет, а, например, Южная Корея. Не Турция, а Китай.

- Объем зимних фруктов из Южно-Африканской Республики увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом, - добавляют в УрГЭУ. - Но их путь обходится дорого: мандарины везут самолетом. Именно поэтому и цены на новогодние цитрусовые повысились. Традиционно будут везти мандарины и из Абхазии, но общая доля абхазских мандаринов на российском рынке составляет не больше 5%.

Специалисты советуют мыть мандарины после покупки, так как производители могут обрабатывать их химикатами для сохранения товарного вида.

- Еще один маркетинговый ход — сохранение листьев на ветке с мандаринкой, - говорят специалисты. - Многие покупатели стремятся купить именно такие фрукты, думая, что они самые свежие. Но веточка и лист мандаринового дерева долго сохраняют зеленый цвет, поэтому судить по ним о свежести плодов не стоит.

Ну и о вкусах. Южно-африканские мандарины славятся суховатостью и неприторной сладостью. Мандарины из Южной Кореи и Абхазии, напротив, более сладкие.