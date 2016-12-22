Копилка жизненных историй: энергетики «Россети Урал» подвели итоги корпоративного проекта «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ»

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

В год 80-летия со дня образования энергосистем «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго» энергетики объединились не только во благо общего дела, но и ради помощи социально незащищенным слоям населения, пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам, для поддержки экологических движений и приютов для животных.

Поздравляем ветеранов. Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

За этот год в проекте «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» участвовали 105 организаций, более 2800 неравнодушных сотрудников. Они помогли в сотнях частных случаев, совершили почти тысячу бескорыстных поступков. Организаторы проекта отмечают, как стремительно росло количество добрых дел. И каждый участник понимал, что ценность социальной акции, в первую очередь, измерялась человеческой вовлеченностью, заботой и реальной помощью нуждающимся в ней.

В ответ на светлые дела и поддержку энергетики получили массу добрых отзывов от тех, кому они помогли.

ВМЕСТЕ С МАЛЫШОМ

Чужих детей не бывает. Проект «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» помог семье, которая недавно усыновила четырехлетнего мальчика. По словам руководителя школы приемных родителей «Дорогами добра» Светланы Блиновой, у ребенка были сложности в поведении, поскольку ранее он сталкивался с жестоким обращением со стороны взрослых.

«Благодаря коллективу «Россети Урал» мы смогли начать работать с семьей, – сказала Светлана Блинова. – Со всеми членами новой семьи с самого начала работал детский психолог. Благодаря благомаркету (от ред. – площадке, где сотрудники приобретали изделия, созданные руками коллег, а вырученные средства направляли прямиком в благотворительные фонды) мы смогли помочь родителям в получении комплексной помощи от специалистов консультативного центра. Сейчас дела обстоят лучше, виден прогресс. Мы надеемся, что через несколько месяцев ребенок сможет полноценно влиться в коллектив детского сада и будет с удовольствием общаться со сверстниками. Все это благодаря команде «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ!».

Акция Посади дерево, г. Пермь. Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

ЧИСТЫЕ АЛЛЕИ

Специалисты филиала «Пермэнерго» реализовали много волонтерских проектов, в том числе – по защите окружающей среды. Несколько месяцев добровольцы участвовали в экологических акциях на территории Пермского края и даже провели выходные в национальном парке «Таганай», где вместе с молодыми специалистами из Челябинской и Свердловской областей помогли в благоустройстве центральной усадьбы.

С эко-инициативой и активной помощью вышли пермские энергетики. Они провели уборку родника в окрестностях деревни Сильново, навели порядок у памятника Герою Советского Союза, летчику Александру Оборину в городе Нытва, заложили сосновую аллею вблизи села Частые и высадили саженцы яблони в Чайковском, провели субботник на территории гидрологического памятника природы «Озеро Кротовское» в Кунгуре, обустроили природный объект «Сад соловьев» возле речки Уинки.

Пермский экоактивист и координатор «Сада Соловьев» Надежда Баглей поблагодарила эко-активистов за сотрудничество: «Очень приятно, что у «Сада соловьев» появились такие единомышленники. Команда «Россети Урал» помогла с уборкой, вывозом мусора и формированием пешеходной тропы. Благодарю за поддержку сада! Мы очень надеемся на плодотворное продолжение сотрудничества».

Товарищеский матч по футболу с центром Аистенок. Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

В Челябинской области сотрудники филиала «Челябэнерго» весь год поддерживали общественные организации и оказывали срочную точечную помощь по приоритетному направлению – помощь семье и детям.

Так, сборная филиала по футболу выступила организатором матча с воспитанниками челябинского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок». За это искренне поблагодарила директор центра «Аистенок» Галина Синьчугова: «Спасибо челябинским энергетикам за проведенное спортивное мероприятие для ребят! Это очень важная работа для социализации детей и развития коммуникабельности. Благодарим вас за приобретение канцелярских принадлежностей и приятные сюрпризы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Коллеги из Магнитогорска провели благотворительный сбор для Центра поддержки семьи, материнства и детства «Дом для мамы». Кроме того, коллеги поддержали такие организации, как Центр поддержки детей-инвалидов «Солнышко» в Троицке, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Златоусте, благотворительное движение «Искорка Фонд» и другие учреждения.

Энергетики Свердловской области тоже оказывают помощь детским учреждениям. В этом году для ребят из Центра социальной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района Екатеринбурга сотрудники провели целый ряд мероприятий. Среди них – творческие мастер-классы для девочек, субботник, квест в природном парке «Оленьи ручьи», экскурсия в Музей энергетики Урала, футбольный турнир, осенний праздник. Организовали поездку в питомник для животных, где детям рассказали об этике взаимодействия с бездомными животными и о том, как важно проявлять доброту и сострадание.

ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

А еще коллектив энергокомпании помогал учреждениям, ориентированным на социализацию людей с ограниченными возможностями. Так, на площадках «Россети Урал» прошли тематические ярмарки с изделиями, созданными в инклюзивных мастерских некоммерческой организации «Благое дело». Сотрудники получили уникальные сюрпризы в честь 23 февраля и 8 марта, а в декабре приобретали авторские поделки для подарков зимних праздников. Вырученные средства с продажи изделий идут на развитие мастерских, где работают люди с ограничениями по здоровью.

Ремонт у Татьяны Владимировны. Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

С ЗАБОТОЙ О БАБУШКЕ

В течение года популярность социальной инициативы «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» росла. Люди узнавали о проекте и лично обращались к энергетикам «Россети Урал». Например, пенсионерка Татьяна Андреева из Екатеринбурга услышала о проекте от своих знакомых и попросила помочь ей в ремонте квартиры. Женщина рассказала, что проживает вдвоем с внучкой. Покупка стройматериалов и найм рабочих ей не по карману. На просьбу откликнулись сотрудники филиала «Свердловэнерго». Они закупили нужные материалы и в свободное от работы время сделали ремонт.

Результат превзошел все ожидания Татьяны Владимировны: «Выражаю глубокую благодарность за оказание благотворительной помощи в сборе денежных средств на ремонт моего жилья, приобретение строительных материалов и электроприборов. Добрые дела не остаются незамеченными. Спасибо за вашу отзывчивость и поддержку!»

Дети из центра Каравелла в питомнике для животных. Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

В ДОБРЫЕ РУКИ

Помогали энергетики трех регионов и приютам для бездомных животных: собирали корма и медикаменты, помогали с оплатой лечения, благоустройством передержек для животных и поиском дома для бездомных кошек и собак. Некоторые сотрудники благодаря вовлеченности в светлую инициативу и сами завели питомцев, которые нуждались в человеческой заботе. Так, коллеги-энергетики из Перми приютили испуганного плохо видящего кота Семена, а сотрудницы отдела по работе с клиентами из Магнитогорска смогли пристроить в добрые руки кошечку с пятью котятами.

В 2022 году работники помогли волонтерам 14 организаций, специализирующихся на реабилитации и защите животных.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ

Социальная инициатива «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» уже стала большой копилкой душевных жизненных историй, которые доказывают, что добро, сострадание, забота и эмпатия по-прежнему являются основой цивилизованного общества. На этих ценностях строится будущее страны и молодого поколения.

В истории проекта «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» было немало случаев, когда помощь требовалась срочно, и энергетики всегда оперативно откликались: будь то участие в ликвидации пожара или спасение кота с опоры линии электропередачи.

Большой коллектив «Россети Урал» своими поступками продемонстрировал, что светлые поступки объединяют людей, а география проекта продолжает расти количественно и качественно. Благодаря вовлеченности персонала, «светлые» инициативы были реализованы в больших и малых городах Урала и Прикамья, охватив даже его самые отдаленные территории.

2022 год подходит к концу, но проект живет и продолжает находить отклик в сердцах тех, кто на себе ощутил силу сплоченной поддержки команды «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ».