Укротительница тигров Карина Багдасарова сделала неожиданное признание о закулисье цирка Юрия Никулина

Карина Багдасарова приняла участие в шоу к юбилею со дня рождения Юрия Никулина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге презентовали юбилейное шоу «Клоун» к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. Гастроли Московского цирка Никулина на Цветном бульваре пройдут в уральской столице с 23 декабря по 15 января.

На фото слева направо: Артур Багдасаров, Сергей Просвирнин, Карина Багдасаровы и директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новое шоу презентовали легендарные укротители тигров, заслуженные артисты РФ Артур и Карина Багдасаровы и серебряный призер Международного конкурса цирковых артистов в Монте-Карло Сергей Просвирнин.

В Екатеринбурге презентовали юбилейное шоу «Клоун» к столетию со дня рождения Юрия Никулина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказывают артисты, номера посвящены разным этапам жизни и проектам Юрия Никулина. Программа шоу «Клоун» была создана год назад. Для нее артистам пришлось кардинально сменить свои образы. О трудностях перевоплощений на презентации шоу в Екатеринбурге рассказала известная артистка цирка Карина Багдасарова.

В Екатеринбурге презентовали юбилейное шоу «Клоун» к столетию со дня рождения Юрия Никулина Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все номера поставлены под контекст определенного события из жизни Юрия Владимировича. Для того, чтобы воплотить образы, артистам пришлось сменить свое амплуа. Для нас с братом (Артур Багдасаров. - Прим. ред.) это оказался очень необычный проект. Наши классические образы более мифические: я – воительница, он – воин, и музыка в наших шоу всегда пафосная и помпезная. А тут мы пришли в проект, в котором более комедийная история, клоунские ботинки. Немножко по-другому себя чувствуешь. Было сложно привыкнуть к новым образам, но зато во мне раскрылись какие-то новые актерские способности. В итоге получилось очень красиво и интересно, - рассказывает Карина Багдасарова.

В Екатеринбурге презентовали юбилейное шоу «Клоун» к столетию со дня рождения Юрия Никулина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге презентовали юбилейное шоу «Клоун» к столетию со дня рождения Юрия Никулина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе также принимают участие воздушные гимнасты и акробаты, восемь тигров Артура и Карины Багдасаровых, а также собаки и попугаи. На представлении прозвучат отрывки из фильмов и песни Юрия Никулина.

Премьерный показ новой программы состоится 23 декабря. Он пройдет для детей из семей мобилизованных.

Справка КП

Артур и Карина Багдасаровы – заслуженные артисты России, представители знаменитой цирковой династии, в профессию брата и сестру привел их отец, народный артист России Михаил Багдасаров. Дрессурой Карина занимается уже 33 года – в 15 лет она начала работать ассистенткой у своего отца. Артур же в 15 лет уже вышел на манеж цирка в качестве артиста.

Раньше помимо тигров Багдасаровы занимались дрессурой и других животных. Артур, например, был наездником на лошадях, а Карина выступала с собаками и змеями.

Справка КП

Артур и Карина Багдасаровы – заслуженные артисты России, представители знаменитой цирковой династии, в профессию брату и сестру привел их отец, народный артист России Михаил Багдасаров. Дрессурой Карина занимается уже 33 года – в 15 лет она начала работать ассистенткой у своего отца. Артур же в 15 лет уже вышел на манеж цирка в качестве артиста.

Раньше помимо тигров Багдасаровы занимались дрессурой и других животных. Артур, например, был наездником на лошадях, а Карина выступала с собаками и змеями.