Где найти подарок на Новый 2023 год в Екатеринбурге

2023 год считается годом Кролика и Кота. И котики, и кролики любят уют, а потому будут рады подаркам, которые сделают дома милыми, чистыми и приятными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красивые и необычные подарки для поздравления близких с Новым 2023 годом в Екатеринбурге можно найти на множестве праздничных городских ярмарок. Мы подскажем, где и что можно подарить на год Кролика в Екатеринбурге.

Где искать традиционные подарки к Новому году в Екатеринбурге

В первую очередь мы рекомендуем вам обратить внимание на новогодние и рождественские ярмарки, которые традиционно проходят в городе весь декабрь. Тут вы и атмосферой проникнитесь, и свежие идеи для подарков найдете.

К примеру, новогодние сувениры вы легко найдете в лавочках главного ледового городка Екатеринбурга на площади 1905 года. Городок откроется 30 декабря, тогда же начнется продажа праздничных товаров в канун Нового года.

А в «Меге» уже с 7 декабря новогодние аксессуары, бижутерия, украшения для дома, аромасвечи, полезные сладости, свитера с оленями, якутские кисы и унты, варежки и дизайнерские вещи. Ярмарка будет работать до 4 января.

В ТЦ «Парк Хаус» ярмарка работает сразу на двух этажах здания, настолько много товаров привезли продавцы. На первом этаже есть атмосферные украшения, гирлянды, волшебные фонари, на втором – искусственные ели и различные светодиодные фигуры.

Где искать аутентичные уральские подарки к Новому году в Екатеринбурге

На всех перечисленных площадках вы найдете традиционные новогодние товары. Но особо примечательны будут новогодние товары с уральским колоритом. Так, уральские мастера поучаствуют сразу в трех ярмарках.

Арт-маркет «Арбат» в ТРЦ «Гринвич» представляет работы мастеров прикладного творчества. Умельцы продают изделия, сделанные вручную. Среди них ювелирные украшения, бижутерия, одежда hand-made, игрушки и елочные украшения, мыло и свечи ручной работы, а также нестандартные сувениры.

Паблик-арт программа «ЧО» проведет ярмарку 24 и 25 декабря с 14:00 до 20:00. Найти ее можно во дворике уральского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ) на ул. Добролюбова, 19а. Здесь уральцы могут купить подарки от уральских брендов: одежду от Urals, Cheak ya head, Шувакиш, забрать домой гравюру от Творческой точки «Гутенберг», сухоцветы «Ракабарака», приобрести мерч «ЧО». У ярмарки будет музыкальное сопровождение и кофейное угощение от «Espresso season». Стоит напомнить, что здесь же, в ГЦСИ, можно найти товары бренда «Made in Ural». Команда проекта выпускает футболки, худи и головные уборы с символикой Урала уже несколько лет. Еще одна точка продаж бренда находится в «Гнездо» на улице Радищева, 20.

По 31 декабря 2022 года на площадке мультибрендового бутика «Имена» в торговом центре VEER MALL работает тематическая ярмарка «Подарки к Новому году». Площадка знаменита тем, что здесь выставляются только свердловские авторы. Здесь они заручаются поддержкой первых клиентов. В честь праздника они специально подготовили товары с зимним колоритом. В «Именах» можно найти крафтовые сувениры, елочные украшения и игрушки, декор для дома, керамику, свечи и текстиль.

Магазин «Ель» торгует дикоросами, одеждой, шоперами, термосами и термокружками, посудой, брелками, мылом и свечами. Все они оформлены символами Урала. Для подарков можно выбрать и фирменную упаковку – деревянные ящики разных размеров с соотвествующим оформлением. Магазин расположен в Ельцин Центре, на ул. Бориса Ельцина, 3.

Магазин «URALS» продает свитшоты, худи, футболки, кепки, лонгсливы, брюки, носки и значки. Они продаются в фирменном отделе по адресу ул. Куйбышева, 55, офис 019; в «Планете баскетбола» на ул. Толмачева, 22, и в «UPPER store» на ул. Вайнера, 15.

Какие подарки дарить на год Кролика (Кота)

- В этом году вырос интерес к волшебным фонарям. Это декоративные светильники, которые похожи еще и на снежные шары. Фонарь больше размером, с подсветкой, а внутри также есть снег. Его не надо взбалтывать, чтобы снег «посыпался»: все это делает встроенный вентилятор. Есть модели с музыкой, есть с разными видами зарядок. В этот раз такие подарки – одни из самых привлекательных для покупателей, - рассказал корреспонденту «КП-Екатеринбург» представитель новогодней ярмарки в «Парк Хаус».

В год Кролика (или Кота, как его еще называют) астрологи советуют брать товары, которые ассоциируются с этими животными. И Кролик, и Кот считаются чистоплотными, домашними животными, а потому они любят домашнее хозяйство. Поэтому можно обратить внимание на товары, которые добавят уюта вашему дому или дому ваших близких. Среди них называют пледы, полотенца, постельное белье, товары для кухни.

Правда, астрологи предупреждают и о том, что дарить в 2023 году духи, одеколоны, шампуни, парфюмерию не стоит: и кролики, и коты плохо переносят сильные запахи. Такие подарки только оттолкнут удачу.