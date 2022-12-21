В «Домне» уже побывали 15 тысяч уральцев: представители IT, сферы моды, искусства, туризма предложили креативные проекты

Фото предоставлено пресс-службой «Домны»

Творчески ориентированные свердловские предприниматели, а также самозанятые уральцы могут взаимодействовать и презентовать себя на уникальной площадке Екатеринбурга – в креативном кластере «Домна» на ул. Вайнера, 16.

20 декабря здесь прошла первая креативная сессия для 80 лидеров творческих объединений и новаторов: представителей сферы моды, искусства, IT, event-индустрии, СМИ и других сфер.

– Креативная экономика развивается и привносит свою долю в экономику региона, – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. – Наша задача объединить на этой площадки творческих уральцев. Сама идея создания такого кластера в 2021 году была поддержана руководством области и уральской столицы. В том же году губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и СОФПП подписали соглашение о развитии этого направления. С мая 2022 года здесь прошло несколько крупных мероприятий. В их числе – показ московского дизайнера Джамала Махмудова, показы историй создания монет от ЦБ России и другие. Мы хотим, чтобы у нас появилось больше креативщиков, которые нам, как потребителям, представляли свою продукцию, и мы могли бы выбрать из широкой линейки.

Фото предоставлено пресс-службой «Домны»

Участники первой сессии представили ряд креативных проектов. Так, актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков презентовал мультимедиапроекты, а также фестиваль творчества и юмора Project Culture Fest с участниками из разных стран. Продюсер Евгений Горенбург предложил идею провести в Екатеринбурге международный книжный фестиваль «Красная строка». Директор института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков – креативный IT-кластер.

У «Комсомольской правды», как крупнейшего в стране медиахолдинга, также есть, что предложить в копилку креатива Свердловской области. Как подчеркнул директор Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Алексей Двизов, уже несколько лет издание реализует проект «Легенды Урала», который объединил идею сохранения памяти об историческом наследии нашего края с рассказом о его туристических возможностях. Например, «КП» уже рассказывала о тайнах и легендах Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Синячихи, Красноуфимска и других мест региона.

«Домна» позволила уральским лидерам креативных сообществ заявить свои проекты, найти здесь единомышленников и узнать о возможностях поддержки.

Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, в 2023 году Екатеринбург отметит свое 300-летие. И это событие станет стимулом для создания новых креативных проектов, которые поддержит областная и муниципальная власти.