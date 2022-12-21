Дедушке грозит до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловский суд Екатеринбурга вновь передали уголовное дело в отношении 85-летнего тренера Николая Ражева. С февраля 2021 года пенсионера обвиняют в педофилии после заявлений двух девочек. Первая из них сообщила о приставаниях после того, как ее отстранили от занятий в секции настольного тенниса.

В марте дело уже направляли в суд для рассмотрения по существу, но его практически сразу же вернули на дорасследование. Сторона защиты считает, что начиная с осени следователь СКР «искусственно» продлевал сроки расследования.

- Пока все это время дело находилось у следователя, он, фактически, сам себе продлевал сроки следствия, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Юлия Бузуева. - Тем самым скрывал ход и результаты расследования от председателя СК Александра Бастрыкина, чем фактически, уклонился от какого-либо контроля и проверки законности собственных действий.

После задержания Николай Александрович неделю провел в СИЗО, а затем еще месяц под домашним арестом. Сейчас он находится дома с супругой и недавно отметил юбилей. Единственное, что ему запрещено – общаться с потерпевшими и свидетелями по делу.

- Одна из потерпевших, которая изначально появилась в деле «по просьбе» сотрудников полиции перед отменой меры пресечения, давно обратилась с заявлением о прекращении уголовного дела. Тем не менее, следователь проигнорировал этот факт, и все равно направил дело в суд в таком же виде, - добавила Юлия Бузуева.

В Следственном комитете воздерживаются от комментариев. Николаю Ражеву предъявлены обвинения по двум эпизодам статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы.

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