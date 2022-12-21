Уже упаковано: подборка техники Polaris в подарочных коробках

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Размышляете, что положить родным и друзьям под елку? Подборка Polaris в подарочных коробках поможет закрыть пробелы в списке покупок на Новый год.

Ритуал распаковки подарков всегда особенный и доставляет много радости. Мы наслаждаемся догадками о содержимом коробки, оцениваем ее вес и внешний вид. Даже самому прагматичному другу понравится, что его подарок стильно упакован.

А если внутри коробки гаджет, говорящий о заботе, то можно считать, что сюрприз удался на 100%. Отличным подарком станут приборы из коллекции ухода за полостью рта Polaris. Они выполнены в едином лаконичном дизайне: в черном, розовом и белом цветах. Теперь полка в ванной будет выглядеть как на картинке в соцсетях, а при распаковке самих гаджетов можно почувствовать себя настоящим блогером. Зубные щетки и ирригаторы продаются в большой комплектации, наборы продуманы и универсальны.

Например, электрическая зубная щетка Polaris PETB 0101 обладает тремя насадками и пятью режимами для разного ухода. Sensitive — для мягкой чистки при ежедневном применении. Gum cure — для бережного массажа десен. Clean призван чистить зубы на профессиональном уровне. Режим Polish — для интенсивной чистки канавок на зубах. И пятый режим отбеливания — White — эффективно удаляет поверхностные потемнения эмали.

Щетка работает до 60 дней без дополнительной подзарядки. Уровень влагозащиты IPX7 позволяет промывать ее под водой и чистить зубы в душе. В набор с гаджетом включен красивый футляр для зарядки, хранения и путешествий.

Чтобы собрать полную коллекцию приборов ухода за зубами, добавьте к зубной щëтке ирригатор Polaris PWF 0201. Он обеспечит полноценный уход на профессиональном уровне, что поможет сохранить сияющую улыбку. Так приятно дарить и получать подарки, в которых все продумано до мелочей.

Если вы хотите сделать подарок, говорящий об особенной заботе, то выбирайте электрическую зубную щетку Polaris PETB 0701. В ее набор включены насадки мягкой и средней жесткости, а также универсальная монопучковая насадка, которая подходит для чистки межзубных промежутков, линии десны, чистки вокруг брекетов, мостов и имплантов. В прибор также интегрировано пять режимов работы от мягкой чистки при ежедневном применении до интенсивной. Щетка выполнена в белом, голубом и графитовом цветах.

Самое ценное для близких людей это забота и внимание. Если вы подумали об упаковке значит вы заранее планировали подарок. Ценность подарка растет пропорционально времени, которое вы потратили на него.