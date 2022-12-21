Добровольца из Асбеста, который служил на Донбассе, ограбили в родном городе

В этот день доброволец получил военный билет, который был украден Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добровольца из Асбеста, который отправился защищать Донбасс, Максима Зырянова ограбили в родном городе. У него вытащили сумку с документами, телефоном и полученной пенсией по инвалидности.

- Муж уехал в Асбест помогать матери, в тот же день он получил в военкомате военный билет. По пути из военкомата с кем-то познакомился, они выпили. По пути домой он уснул на автобусной остановке, сумку видимо, по «тихому» сняли. В ней помимо всех документов и телефона, была еще и пенсия: он инвалид с детства, - рассказывает «КП-Екатеринбург» его супруга мужчины Наталья.

Наталья рассказывает, что добровольцем на Донбассе Максим был в 2014 году. Там они и познакомились. Наталья не раз бывала на Урале, в Екатеринбурге и Асбесте. Признается, что за поведение земляков ее мужа стало стыдно.

- Я из Донецка, и мне стыдно за асбестовцев. Кто посмел ограбить пусть и спящего, выпившего человека? Ведь он инвалид, инвалидное удостоверение в этой самой сумке, - рассказывает Наталья.

Выведать побольше информации о грабителях у своего мужа Наталье не удалось, он мало что помнит о том вечере. Семья пока не обращалась в полицию.

- Я сейчас живу вдали от мужа, а один он в полицию идти не хочет, - вздыхает женщина.

Найти свидетелей, людей, которые хоть что-то знают о ситуации Наталья пытается с помощью групп и сообществ Асбеста во «Вконтакте». Жена пострадавшего считает, что если в тот вечер находилась бы рядом с Максимом, то этого ЧП не было бы. Но в тот вечер Наталья находилась в Екатеринбурге.