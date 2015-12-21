Миф или правда: продукты с доставкой могут стоить дешевле, чем в магазине

Фото предоставлено пресс-службой СберМаркета

Многие задаются вопросом, могут ли товары с доставкой из магазина стоить дешевле? Мы собрали несколько фактов на эту тему. Давайте вместе разбираться – где правда, а где миф?

Фото предоставлено пресс-службой СберМаркета

1. Товары с доставкой из магазина могут стоить дешевле

Правда! В СберМаркете есть раздел «Дешевле, чем в магазине». В нём собраны до 500 популярных продуктов и товаров для дома по ценам до 30% ниже, чем в обычном супермаркете. В категорию включены востребованные клиентами сервиса продукты, как, например, молоко, сыр, бананы, помидоры, сметана, туалетная бумага, стиральный порошок и многое другое.

Раздел акции «Дешевле, чем в магазине» обновляется два раза в месяц. Спецпредложение доступно при заказе из сетей METRO, «Лента», «АШАН», «Магнит», SELGROS, Globus и «ВкусВилл».

Фото предоставлено пресс-службой СберМаркета

2. В разделе «Дешевле, чем в магазине» продают только то, что никто не покупает

Миф! Чем больше продукт покупают, тем больше возможностей продавать его по акции. Скидка компенсируется количеством проданного товара.

Товары со скидками увеличивают число заказов и количество товаров в корзинах.

Задача сервиса – помочь клиенту выбрать привычные товары и заказать их на дом с дополнительной выгодой, а не избавить магазины от непопулярных товаров.

Поэтому для раздела «Дешевле, чем в магазине» выбирают товары из разных наиболее популярных категорий. После этого собирается информация о товарах по промопредложениям от торговых сетей и на существующую «красную» цену добавляется дополнительная скидка от СберМаркета. Для покупателя - это двойная выгода.

Фото предоставлено пресс-службой СберМаркета

3. СберМаркету не выгодно продавать по таким же ценам, как в магазине

Миф! СберМаркет доставляет товары прямо с полок магазинов. Ретейлеры оплачивают сервису работу над каждым заказом, перечисляя комиссию. Сервис не формирует стоимость товаров самостоятельно — он только транслирует цены торговых сетей. Стоимость сборки вынесена отдельной услугой, а доставка бесплатна.

Кроме того, СберМаркет — это рекламная площадка. У сервиса многомиллионная аудитория, с которой, за счет использования рекламных инструментов сервиса, производители и бренды могут эффективно взаимодействовать. Покупателю рассказывают о новинках, предлагают воспользоваться скидками по акциям и принять участие в конкурсах.

Поэтому цены в СберМаркете такие же, как и в магазине, или даже, как мы уже выяснили, ниже.

Фото предоставлено пресс-службой СберМаркета

А что в итоге?

Как мы разобрались, для клиентов пользоваться сервисом - реальная возможность выгодно приобрести любимые товары и сэкономить средства из семейного бюджета.

Будьте уверены в том, что вам доставят именно то, что вы заказали. Сборщики СберМаркета ответственно отбирают продукты, обращая внимание на внешний вид товара и срок годности.

Клиенты СберМаркета могут смело заказывать продукты онлайн, зная, что на сайте или в мобильном приложении они найдут то, что нужно каждый день, и по доступной цене.