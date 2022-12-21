Ежедневно в разных уголках Свердловской области прирастает число газифицированных домовладений

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «ГАЗЭКС»

«Покупали дрова, кололи, пилили, вот и топили! А сейчас Новый год будем отмечать с газом! Жить будем лучше, и на курорт съездим!» - радуется жительница поселка Красная Горка Полевского городского округа Анфиса Гаврилова. 20 декабря 2022 года в ее дом пришел газ.

Сегодня по программе догазификации в Полевском округе жители подали около 1200 заявок.

Возможность для подключения создана уже почти для 1 000 домов. В целом в Полевском городском округе по региональной программе газификации до 2028 года около 3 тысяч домовладений смогут перейти на газ.

А в Сысертском городском округе для обеспечения возможности подключения к сетям газораспределения жителей поселка Первомайский смонтирован новый шкафной газорегуляторный пункт, по четырем улицам проложены газопроводы – теперь свыше 150 домовладельцев смогут подключить свои дома к голубому топливу.

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «ГАЗЭКС»

«Проектная мощность новых сетей и современные регуляторы с большей пропускной способностью позволят полностью обеспечить потребность в подключении к ним всех потенциальных потребителей - домовладений Первомайского поселка - по мере их готовности», - отметил начальник КЭС г. Арамиль АО «ГАЗЭКС» Евгений Лысков.

Накануне специалисты арамильского подразделения «ГАЗЭКС» подключили к голубому топливу очередной частный дом поселка. Прием заявок на участие в программе социальной газификации продолжается.

На сегодняшний день между АО «ГАЗЭКС» и жителями Свердловской области заключено около 20 тысяч договоров на догазификацию.

Как отмечает регоператор, основным подходом при реализации программы социальной газификации сейчас является интенсивное строительство сетей для всех перспективных потребителей ранее газифицированных населенных пунктов в сокращенные сроки, независимо от наличия заявок от жителей.

В 2022 году завершено строительство 940 новых газопроводов общей протяженностью 44 километра.