«Мама ее одну боялась оставлять»: знакомые рассказали о семье девочки, которая спускалась по канату из простыней с пятого этажа

ЧП случилось в Нижнем Тагиле 3 апреля Фото: читатель «КП»/соцсети

В минувший понедельник в Нижнем Тагиле произошло ЧП. По данным полиции, школьница попыталась покинуть свою квартиру через окно по самодельному канату из простыней. В итоге девочка сорвалась и при падении с высоты пятого этажа получила серьезную травму – лишилась ноги.

- Жуткий случай произошел не в отсутствие родителей дома, как часто бывает, а напротив – мама девочки находилась в соседней комнате. Именно она обнаружила, что случилось с дочерью, - добавил Валерий Горелых.

По словам очевидцев, после падения ребенок потерял сознание. С места происшествия ее увезли на скорой помощи. По одной из версий, ноги она лишилась, потому что при падении ударилась ею об край металлической урны у входа в местный продуктовый магазин. Также, по предварительным данным, покинуть квартиру через окно школьница решила якобы потому, что родители ей не позволяли выйти на улицу.

По одной из версий, ноги девочка лишилась, когда при падении ударилась ею о металлическую урну Фото: читатель «КП»

Как рассказал «КП-Екатеринбург» человек, знающий родных девочки, воспитывается она в благополучной семье.

- У них абсолютно нормальная семья, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник. – Пишут сейчас, что девочке чуть ли не тиранию дома устраивали. Но ничего подобного. Ребенок одет, обут, накормлен. Нормальная семья. И мама, и бабушка заботятся о ней. Но у девочки, вероятно, есть особенности поведения. У нее будто нет чувства сытости. Она в магазин у дома приходит, чипсы и газировку наберет и прячет от родителей на улице. Постоянно просит кассиршу шоколадку ей пробить. А ей бабушка говорит: «Ну нельзя тебе это кушать». Мама ее из-за этого одну боялась оставлять. Вот, видимо, сейчас девочка погулять захотела.

Сейчас за жизнь девочки борются врачи. По словам очевидцев, канат из простыней доходил лишь до уровня второго этажа. А на асфальте, где упала девочка, спустя сутки до сих пор можно увидеть пятна от крови.

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