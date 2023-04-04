Российским школьникам показали будущий кампус УрФУ

Фото: пресс-служба компании «Синара-Девелопмент»

120 участников программы «Тест-драйв в Уральском федеральном» посетили стройплощадку деревни Международного фестиваля университетского спорта и будущего кампуса УрФУ, который создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Школьников и учителей из разных городов России, а также студентов вуза, принимала компания «Синара-Девелопмент» – генеральный подрядчик строительства объектов.

В первую очередь гостям показали общественный центр общей площадью более 31 тысячи кв. м. Во время соревнований здесь будут размещены оргкомитет фестиваля, служба безопасности, офисы делегаций, фудкорт, а в режиме наследия центр станет учебным корпусом УрФУ с электронной библиотекой, аудиториями, конференц-залом, блоком питания, спортивным манежем.

Фото: пресс-служба компании «Синара-Девелопмент»

В общежитии №1 старшеклассникам, педагогам и студентам продемонстрировали жилые комнаты, в каждой из которых имеется мебель, оборудованная техникой кухня-ниша, санузел с душевой. На каждом этаже здания организованы учебные аудитории, прачечные и места отдыха. Всего в деревне фестиваля откроется пять общежитий площадью более 209 тысяч квадратных метров. Рядом с корпусами предусмотрена центральная площадь в виде амфитеатра, а также спортивные и игровые площадки для активного отдыха на свежем воздухе.

«Я в полном восторге, в общежитии созданы все условия для комфортной жизни, даже компьютеры стоят в учебном зале, а в зоне отдыха – шахматные столы. В общественном центре – гигантский манеж и тренажерный зал. Продумано все до мелочей – и для учебы, и для занятий спортом, и для жизни. Очень хочу поступить в УрФУ и жить в этом кампусе», – поделилась впечатлениями старшеклассница Дарья Иванова.

Фото: пресс-служба компании «Синара-Девелопмент»

В непосредственной близости от общежитий возведен Дворец водных видов спорта – крупнейший и самый современный в России. Он сможет принимать соревнования по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию. С трибун наблюдать за выступлениями спортсменов смогут более 5 тысяч зрителей. Общая площадь объекта составляет 61 тысячу кв.м. Всего в комплексе размещено четыре бассейна, три из которых профессиональные. Демонстрационный и тренировочный имеют олимпийские размеры (52,5*25 м). Прыжковый оснащен 12 трамплинами и 4 вышками. В бассейнах установлено спортивное оборудование, соответствующее самым высоким стандартам.

Фото: пресс-служба компании «Синара-Девелопмент»

«Строительство объектов практически завершено, сейчас идет поэтапный процесс их сдачи в эксплуатацию. После фестиваля университетского спорта Дворец водных видов спорта будет доступен для горожан. Остальные объекты спортивной деревни станут основой кампуса УрФУ. А в конце 2025 года студенческий городок дополнят новые и современные здания Института информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ)», – рассказал руководитель объекта компании «Синара-Девелопмент» Павел Килин.

Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.