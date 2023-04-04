«Были сильные хлопки»: в Нижней Салде росгвардеец спас девочку из горящего дома

Ребенка спас младший сержант Бауэржан Момышев Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Неспокойным выдался вечер понедельника для жителей улицы Уральской в Нижней Салде. Там над одним из пятиэтажных домов стал подниматься черный дым. Пламя вырывалось из балкона на первом этаже. А в соседнем с ним окне, в заполняющейся дымом квартире, плакала от страха 11-летняя девочка. И лишь благодаря сотрудникам Росгвардии, оказавшимся неподалеку, ЧП обошлось без жертв. Мы поговорили с ними и узнали, как прошло спасение ребенка.

БЫЛИ СИЛЬНЫЕ ХЛОПКИ

Балкон в жилом доме стал дымить примерно в половине восьмого вечера. В этот момент младший сержант Бауыржан Момышев и прапорщик Светлана Кузнецова находились на маршруте патрулирования и проезжали неподалеку от горевшего дома.

- Во время патрулирования мы увидели, что вдалеке поднимается черный дым, - рассказал «КП-Екатеринбург» Бауыржан Момышев. – Подъехали поближе, посмотреть, что случилось. Увидели, что горит балкон. Возле него в тот момент стояли двое мужчин. Мы остановились рядом, вышли спросили у них, что случилось и вызвали ли они пожарных. Они ответили, что вызвали.

На вопрос о том, есть ли кто-нибудь внутри горящей квартиры, мужчины ответить не смогли – никого не видели и не слышали.

Бауэржан Момышев пришел на службу в Росгвардию меньше года назад Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

- Я развернулся, пошел к служебному транспорту, чтобы позвонить дежурному и тут же очевидцы закричали, что внутри девочка, - продолжает Бауыржан. - Я посмотрел в окно, которое было рядом с горящим балконом, увидел, что внутри девочка стоит, плачет и не знает, что делать. Она растерялась.

Как позже выяснилось, девочка находилась не в той квартире, у которой горел балкон, а в соседней. Но огонь грозил через окно перекинуться и на нее. Кроме того по вентиляции дым уже начал заполнять квартиру изнутри. В январе 2021 года, напомним, из-за отравления дымом в Екатеринбурге на улице Рассветной погибли женщина с ребенком, которые жили в квартире на девятом этаже, в то время как пожар был на втором этаже.

- Были хлопки сильные. На горевшем балконе стекла выбило наружу. Не знаю, как это случилось. Мне в тот момент было не до того, надо было девочку спасать, - говорит Бауыржан. - Я подбежал к окну, скинул москитную сетку, попытался девочку успокоить, чтобы она собралась и открыла окно. Когда окно открылось, я залез, взял ее и вынес из квартиры, отнес в служебный транспорт. На ней была тоненькая футболочка. Мы ее укутали, одели.

Также сотрудники Росгвардии попытались выяснить у девочки, остается ли еще кто-нибудь в квартире из родных, братьев или сестер. Но перепугавшийся ребенок не смог толком ничего объяснить. Тогда Бауыржан снова вошел в квартиру, чтобы проверить, не нужна ли еще кому-нибудь помощь. К счастью, помощь больше никому не потребовалась. Через несколько минут к зданию подъехала скорая помощь и мама девочки, а также пожарные.

ХОЗЯЕВА КВАРТИРЫ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ГОРЯТ

Как объясняют в МЧС, на балконе квартиры на первом этаже загорелся мусор. Из-за чего именно это произошло не известно.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. – В 19.52 огонь локализован. В 19.53 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20.06.

Вместе с Бауэржаном Момышевом в спасении ребенка участвовала прапорщик полиции Светлана Кузнецова Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Причина пожара еще не известна. Но очевидцы, находившиеся на месте происшествия, отмечают, что виновниками могли стать сами владельцы горевшей квартиры.

- Может быть, кто-то сигарету где-то бросил? – говорит один из очевидцев, находившихся на месте происшествия. - Когда туда участковый зашел, там все хозяева пьяные лежали. О пожаре они даже не знали.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Добавим, что росгвардеец, спасший ребенка, поступил на службу совсем недавно.

- Я родился в Нижнем Тагиле. Живу в городе Верхняя Салда, - рассказывает Бауыржан Момашев. – Моя стажировка началась в марте прошлого года. А официально сотрудником я стал в сентябре. Получается, меньше года служу. Раньше с подобными ситуациями еще не сталкивался.

Добавим, что ранее мы делали материал совместно с МЧС о том, как не погибнуть от дыма, если загорелась соседняя квартира.

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