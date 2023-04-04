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Общество4 апреля 2023 6:00

В Екатеринбурге проходит первая репетиция Парада Победы 2023

Показываем, из-за чего минувшим утром в столице Урала было перекрыто движение по нескольким улицам
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В репетиции участвовала, как современная, так и раритетная военная техника

В репетиции участвовала, как современная, так и раритетная военная техника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легковому и общественному транспорту на улице 2-й Новосибирской сегодня утром места не нашлось. Как и на улицах Зенитчиков, Палисадной, Окраинной и Эскадронной. Место автомобилей на дороге заняли… танки. До Дня Победы остается немногим больше месяца. Поэтому бронетехника выехала на эти улицы, чтобы провести первую в этом году репетицию Парада Победы. Она проводится с 07.40 до 14.00.

Ровной колонной образцы современной и исторической военной техники движутся по 2-й Новосибирской, словно по проспекту Ленина. А возглавляет движение, по традиции легендарный танк Т-34, на башне которого написано «На Берлин!».

Прохожие, стоявшие на тротуаре, с любопытством наблюдали за тем, как проходит репетиция

Прохожие, стоявшие на тротуаре, с любопытством наблюдали за тем, как проходит репетиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В колонне больше 30 образцов различной военной техники, - сообщает с места события фотокорреспондент «КП-Екатеринбург» Алексей Булатов. – Среди образцов исторической техники представлены, помимо танка Т-34, еще и знаменитый военный грузовик «Студебеккер», легкий бронетранспортер БТР-40, грузовой автомобиль ГАЗ-АА «Полуторка».

Движение для обычного транспорта минувшим утром было закрыто на тех улицах Екатеринбурга, где шла репетиция

Движение для обычного транспорта минувшим утром было закрыто на тех улицах Екатеринбурга, где шла репетиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колонне присутствуют и разведывательно-диверсионные военные мотоциклы МВ-650 «Днепр».

- Также в механизированной колонне есть советская реактивная система залпового огня БМ-14, реактивная система залпового огня, - добавляет фотокорреспондент нашей газеты. – Среди современных образцов можно отметить боевую гусеничную плавающую машину БМД-3, а также бронетранспортер БТР-82АМ.

Возглавлял колонну легендарный танк Т-34

Возглавлял колонну легендарный танк Т-34

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В репетиции приняла участие и артиллерия. Например, можно было увидеть самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и противотанковые пушки «Рапира», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер».

- На репетиции Парада Победы были и бронеавтомобили «Тигр» и комплексы войск связи и радиоэлектронной борьбы, - добавляет Алексей Булатов.

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