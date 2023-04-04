В Екатеринбурге проходит первая репетиция Парада Победы 2023

В репетиции участвовала, как современная, так и раритетная военная техника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легковому и общественному транспорту на улице 2-й Новосибирской сегодня утром места не нашлось. Как и на улицах Зенитчиков, Палисадной, Окраинной и Эскадронной. Место автомобилей на дороге заняли… танки. До Дня Победы остается немногим больше месяца. Поэтому бронетехника выехала на эти улицы, чтобы провести первую в этом году репетицию Парада Победы. Она проводится с 07.40 до 14.00.

Ровной колонной образцы современной и исторической военной техники движутся по 2-й Новосибирской, словно по проспекту Ленина. А возглавляет движение, по традиции легендарный танк Т-34, на башне которого написано «На Берлин!».

Прохожие, стоявшие на тротуаре, с любопытством наблюдали за тем, как проходит репетиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В колонне больше 30 образцов различной военной техники, - сообщает с места события фотокорреспондент «КП-Екатеринбург» Алексей Булатов. – Среди образцов исторической техники представлены, помимо танка Т-34, еще и знаменитый военный грузовик «Студебеккер», легкий бронетранспортер БТР-40, грузовой автомобиль ГАЗ-АА «Полуторка».

Движение для обычного транспорта минувшим утром было закрыто на тех улицах Екатеринбурга, где шла репетиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колонне присутствуют и разведывательно-диверсионные военные мотоциклы МВ-650 «Днепр».

- Также в механизированной колонне есть советская реактивная система залпового огня БМ-14, реактивная система залпового огня, - добавляет фотокорреспондент нашей газеты. – Среди современных образцов можно отметить боевую гусеничную плавающую машину БМД-3, а также бронетранспортер БТР-82АМ.

Возглавлял колонну легендарный танк Т-34 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В репетиции приняла участие и артиллерия. Например, можно было увидеть самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и противотанковые пушки «Рапира», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер».

- На репетиции Парада Победы были и бронеавтомобили «Тигр» и комплексы войск связи и радиоэлектронной борьбы, - добавляет Алексей Булатов.

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