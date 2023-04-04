В Екатеринбург приехали самокаты Яндекс Go, которых ждали два года

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Самокаты сервиса Яндекс Go появились в Екатеринбурге. Забронировать их можно через одноименное приложение.

В уральской столице расставят модели Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. У них есть амортизация переднего колеса, чтобы пользователь меньше ощущал неровности дороги, заряда хватает в среднем на пять часов поездки. На руле установлен держатель для смартфона с беспроводной зарядкой.

Все самокаты кикшеринга отвечают новым правилам дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их скорость ограничена 25 км/ч, а модуль «интернета вещей» (для простоты его можно назвать бортовым компьютером) распознает «медленные зоны». Это городские территории, где действует более строгое ограничение скорости. Например, в Парке Маяковского. Также есть зоны, в которых поездки на электросамокатах запрещены. В них скорость плавно снизится до нуля.

Пользователям перед первой арендой покажут инструкцию, как управлять самокатам и ездить безопасно. Правила простые: кататься только по одному, быть трезвым, спешиваться на «зебре». Согласно оферте, пользователю должно быть не менее 18 лет. Базовая страховка жизни и здоровья пользователей уже включена в стоимость поездки. Можно взять расширенную — за 1 руб/мин.: она покрывает, например, ремонт смартфона, если он повредится во время поездки.

Плату за поездки списывают с банковской карты, которая привязана к Яндекс Go. Пользователям доступны два тарифа. «Фикс» — стоимость рассчитывается предварительно на основе начальной и конечной точки маршрута. Удобно, когда вы точно знаете, куда нужно добраться. Для прогулок можно выбрать поминутную оплату. Тариф 40 руб. за старт поездки и от 5 руб/мин.

Обладатели подписки Яндекс Плюс получают кешбэк 5% баллами за каждую поездку. Для тех, кто часто берет самокат, удобнее и выгоднее оформить абонемент за 299 руб. С ним старт в любом тарифе и 15 минут ожидания в поездке не оплачиваются. Это удобно, если хочется остановиться для отдыха.

По условиям сервиса на один аккаунт можно забронировать три самоката. Для этого можно отсканировать QR-код на корпусе устройства или нажать кнопку «Еще один самокат» в приложении.