Тело ребенка нашли в яме за ангаром, он замерзал 10 часов. Фото: читатель «КП»

Друг погибшего в Екатеринбурге 14-летнего подростка утверждает, что не выгонял друга из квартиры. Об этом Леонид (имена детей изменены – прим.ред) сообщил знакомым после того, как тело Андрея нашли в яме за ангаром. Вечером 16 декабря друзья пошли в гости к девушке. «Вписка» проходила в многоэтажке на Базовом переулке. Посреди ночи школьник вышел на улицу и стал бродить по округе. Тело обнаружили в яме днем 18 декабря. Предварительная причина смерти - переохлаждение.

По словам Леонида, после школы они зашли в мастерскую к отцу Андрея. А потом товарищ предложил купить таблетки (мы публикуем название препарата - прим.ред).

- Андрей купил их в аптеке вместе со мной, я стоял на улице, - рассказывал друзьям Леонид. - Он был адекватный, но потом стал вести себя максимально странно. Я был одним из лучших друзей последний месяц. Я бы никогда не выгнал его из дома сам. Я ничего не понимал на этот момент.

Далеко не все друзья погибшего верят словам подростка. Фото: читатель «КП»

По данным «КП-Екатеринбург», знакомых погибшего продолжают вызывать на допрос в полицию. Вечером 20 декабря в отделение приходил лучший друг Андрея.

- Я ждал звонка 15 минут, после этого звонка не поступило. Я позвонил ему, шли гудки. Но трубку он не взял. Я думал, что он идет в мастерскую. Я не смог пойти, потому что я еле встал, когда собирал его. И телефон его никто не разбивал, - добавил Леонид.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однако это не означает, что в смерти ребенка найдут крайнего. Председатель СК Александр Бастрыкин уже потребовал доклад о ходе расследования.

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