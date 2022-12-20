У Харитоновского парка на иномарку обрушилась глыба льда

Снег и лед упали на машину, когда она выезжала с парковки у отеля Фото: Ольга Демидова

Из-за резкого потепления, которое обрушилось в понедельник на Екатеринбург, с крыш стал падать снег и лед, скопившийся там. Из-за этого в шестом часу вечера 19 декабря пострадала иномарка Chevrolet Cobalt, выезжавшая с парковки отеля «Вознесенский». Лед, рухнувший на нее, в буквальном смысле промял крышу.

- Мы стояли на парковке возле отеля со стороны Харитоновского парка, - рассказывает хозяйка машины Ольга Демидова. – Когда стали выезжать с парковки, остановились перед закрытым шлагбаумом напротив центрального входа. Пока ждали, чтобы шлагбаум нам открыли, вдруг раздался ужасный грохот. Я несколько секунд не могла понять, что происходит – то ли в меня кто-то въехал, то ли я в кого-то. Было ощущение, что машину таранят.

Сейчас хозяйка машины оценивает ущерб Фото: Ольга Демидова

Когда шум прекратился, Ольга вышла из машины и обнаружила ледяные глыбы вокруг автомобиля и на крыше, а также вмятины на металле, оставшиеся от них.

- Основной удар пришелся на заднее пассажирское и переднее пассажирское место, - объясняет Ольга. – Снег падал с козырька входной группы, где покатая крыша. Мы вызвали полицию. Через десять минут пришел участковый, сфотографировал все. Во вторник, я пообщалась с управляющей компанией здания. Нас попросили оценить ущерб – съездить в несколько автосервисов, чтобы они посчитали, какой вред был нанесен.

Зданием отеля управляет ТСЖ. Его сотрудники объяснили, что о случившемся они знают и сейчас будут разбираться, как подобное могло произойти и кто должен нести ответственность.

- Участковый полиции составил протокол, зафиксировал данный случай. Мы договорились с владелицей машины встретиться совместно с нашим юристом, - объясняет Анатолий Коробань, управляющий домом ТСЖ «Пионер». – Будем выяснять, кто же виноват. Дело в том, что ТСЖ несет ответственность только за крышу. Но крыша у нас плоская. Есть заключение об этом. Снег упал с козырька где-то на 6-7 этаже. Будем выяснять, на ком ответственность лежит – на физическом или юридическом лице.

От упавшего снега крыша иномарки промялась Фото: Ольга Демидова

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ С КРЫШИ УПАЛ СНЕГ НА МАШИНУ

Ситуация, когда на машину падает лед с крыши или с балкона, довольно распространенная, и «Комсомольская правда» уже не раз разбиралась с юристом, что делать в этом случае. Напоминаем вкратце:

1) Во-первых, надо зафиксировать случившееся. Сделайте фотографии и видео поврежденной машины. В кадр должны попасть и номер дома, и адрес, где это произошло. Обратите внимание, есть ли на доме таблички, предупреждающие о возможном сходе снега. Если таблички нет, этот факт надо зафиксировать.

2) Во-вторых, вам понадобятся свидетели случившегося. Возможно, кто-то в соседних домах или магазинах видел, как все произошло. Найдите очевидцев и запишите их контакты, обязательно уточнив, готовы ли они потом выступить в качестве свидетелей в суде.

3) Посмотрите, есть ли на зданиях вокруг места происшествия камеры наблюдения, которые могли бы записать случившееся. В этом случае следует узнать, кто их обслуживает и позже, при обращении в полицию, их можно указать, чтобы правоохранители попытались эту запись получить.

4) Позвоните в полицию. Учтите, что если машина стояла на месте, то в ГИБДД звонить не надо, ведь это не ДТП. Также можно поехать в местное отделение полиции и написать заявление с просьбой провести проверку о том, что такого-то числа в определенном месте на машину упал снег, что подтверждается свидетелями. После этого у полиции есть десять дней, чтобы провести проверку. Если никто из людей не пострадал, то сотрудники полиции вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление пригодится вам в ходе судебного разбирательства.

5) Свяжитесь с управляющей компанией, сообщите о случившемся. Уточните, готовы ли их представители оперативно подойти, чтобы составить акт о падении льда на машину.

6) Оцените ущерб. Если машина не пригодна к ремонту, значит, это должно быть зафиксировано заключением эксперта. Если дело рассматривается в суде, то экспертизу суд и назначает, поэтому не надо сразу после происшествия бросаться ремонтировать свою машину. В досудебном порядке стороны между собой договариваются, как назначать эксперта. Для поврежденной машины эксперта обычно предоставляет дилер, который осуществляет гарантию на машину.

7) Важно понять, откуда упал снег. Если он упал с балкона или лоджии, то ответственность несет владелец. Если с крыши, то скорее всего виновата управляющая компания, которая не счистила его вовремя. Если виновная сторона отказывается добровольно возмещать ущерб, то надо обратиться в суд.