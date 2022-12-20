Где, как и за сколько провести новогоднюю ночь в Екатеринбурге в 2022 году

Новый год можно отметить дома, на концерте, в ресторане или в парке под открытым небом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробная афиша развлечений на Новый год - 2022-2023 в Екатеринбурге пригодится тем, кто еще не определился, как отметить праздник. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими.

Встретить 2023 год в парке Маяковского

Парк Маяковского – одна из главных площадок для встречи 2023 года в Екатеринбурге. В прошлом году 40 тысяч горожан отметили праздник именно здесь. Команда парка рассказала о том, что ждет гостей в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года.

В волшебную ночь под открытым небом состоится новогодний концерт у сцены и у главной елки парка. Поздравлять горожан будут Дед Мороз и Снегурочка. Также в честь праздника будет дискотека у елки. Если ночь будет теплой, то танцы продлятся до четырех часов утра первого января.

Чтобы ночью не замерзнуть, можно зайти в теплый павильон, где продают горячие напитки и выпечку.

Вся территория по-новогоднему украшена подсветкой и ледяными инсталляциями. Аллею украсили ледяные скульптуры и ящик для писем для Деда Мороза. Там же для малышей подготовлены бесплатные горки и большой лабиринт.

Из развлечений есть ледяная горка высотой в 8 метров, а также 17-метровая горка с искусственным покрытием. Билеты на нее можно купить онлайн. Также в парке работает каток «Северное сияние» с нарядной елкой посередине.

Адрес: ул. Мичурина, 230

Сходить в новогоднюю ночь на горки в ледовом городке Екатеринбурга

Встретить Новый год можно в ледовом городке. Ледовые городки строят в каждом районе города, поэтому выбор большой. Можно выйти на горки после того, как встретили Новый год дома, за праздничным столом.

Конечно, самые активные гуляния будут в Главном ледовом городке Екатеринбурга на площади 1905 года. Открытие городка запланировано на 30 декабря. Его темой стало 300-летие Екатеринбурга. На площадке есть деревянная крепость, которая символизирует становление города, Каменный цветок, который традиционно связывают с историей и культурой Урала, а также фигурки лесных зверей.

В новогоднюю ночь на ледовом городке будут работать лавки с горячим чаем и кофе, свежей выпечкой и сладостями, так что можно не бояться мороза.

Адрес: пр. Ленина, 24а

Посетить в Новый год экскурсию

Бесплатная выставка в Ельцин-центре расскажет историю одного экспоната. Гости музея увидят на первом этаже экспозицию «Кремлевские ёлки». В фойе музея представлены приглашения на кремлёвскую новогоднюю ёлку и ёлочные игрушки для украшения общественных ёлок.

История новогодних елок оказалась для них непростой. Борясь со старым режимом, большевики отменили рождественские елки в 1920-ые годы. Но с 1935 года традицию возродили. Теперь советские граждане отмечали елкой встречу календарного нового года, а не православного Рождества, как это было раньше. Первое время регламент празднования насаждался партией. Все это отразилось и в приглашениях, и в елочных украшениях. Это смогут отметить и гости Ельцин-центра, изучив экспонаты «Кремлевских елок».

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 2

Посетить мероприятия с детьми 31 декабря 2022 года в Екатеринбурге

Представление в Океанариуме для детей с новогодним уклоном в ярких праздничных костюмах получило название «Дельфиндор и ледяные оковы». Дети до 4 лет проходят бесплатно, при условии, что у родителей есть с собой документы, подтверждающие возраст ребенка.

Место: Океанариум

Адрес: ул. Щербакова, 2б

Дата: 31.12

Цена: от 1 100 рублей

Интерактивный спектакль «Конек-Горбунок» с акробатическими номерами от артистов не даст скучать зрителям. Вместе со скоморохами дети разучат колядки, поводят хороводы вокруг елки, порадуются фейерверку.

Место: «Коляда-театр»

Адрес: ул. Тургенева, 20

Дата: 31.12

Цена: от 500 рублей

Посетить 31 декабря 2022 года в Екатеринбурге концерт

Взрослые любят Новый год не меньше детей и прекрасно помнят, как здорово было проводить время на новогодних утренниках с елками и Дедом Морозом. «Альтернативная елка» - это ламповый квартирник для взрослых с любимыми мелодиями и шампанским.

Место: Центр современной драматургии

Адрес: ул. Малышева, 145а, лит. ф

Дата: 31.12

Цена: 1 200 рублей

Ресторан «Крюшон» предлагает отметить Новый год в торжественной обстановке. Для гостей заведения предлагается три варианта: предложение с программой, без программы и с детской программой.

В предложение с программой входит приветственный фуршет, новогодняя программа с ведущим и диджеем, меню на выбор (1200 г + торт), безлимитный алкоголь. В полночь гости будут загадывать желания с бенгальскими огнями. Для клиентов оформлена фотозона, на которой будет работать профессиональный фотограф. Стоит это 11 500 рублей. В предложение без программы входит та же фотозона, приветственный фуршет, меню на выбор, безлимитный алкоголь, а также речь президента и танцы до 4 часов утра. Для клиентов это стоит 6 500 рублей.

Для детей разработано специальное меню и Сandi-бар с шоколадным фонтаном. Их ждет детская программа с аниматорами и мастер-классы, а также дискотека до 3 часов ночи. Это стоит 4 500 рублей.

Также для гостей предлагается размещение в двух гостиницах на выбор.

Место: «Крюшон»

Адрес: ул. 8 Марта, 50

Цена: 11 500, 6 500, 4 500 рублей

Кафе здоровой пищи «Планетарий» приглашает отметить Новый год у себя. Гостей встретят ведущий с развлекательной компанией, празднично оформленный зал, торжественный ужин и музыкальное сопровождение.

Место: Кафе здоровой пищи «Планетарий»

Адрес: ул. Радищева, 55

Цена: 6 500 рублей с человека

Концерты в честь праздника будут проходить и в барах. «Огонек» подготовил шоу-программу с ведущим, диджеем и кавер-группой, которая будет исполнять хиты вживую. Вечеринка начнется в 22:00 31 декабря, а закончится в 6:00 1 января. Праздник можно отметить в баре или за столиками. Несмотря на то, что отдельного банкета не будет, гости могут заказывать блюда из основного меню «Огонька».

Место: «Огонек»

Адрес: ул. Энгельса, 56

Цена: вход - 1 000 рублей с человека

При бронировании места в баре депозит составляет 3 500 рублей за человека. При бронировании столика депозит составит 5 000 рублей за персону.

Вечеринка-банкет в CHILI BAR-CLUB начнется в 23:00. Посетить праздник могут только люди старше 18 лет.

Гостей встретит ведущий, а кавер-группа BULGAKOV BAND обеспечит всех качественной музыкой. В 12:00 тусовка посмотрит выступление президента на большом экране бара. Программу продолжат DJ-резиденты, а танцевать с гостями будут танцовщицы Go-Go. Всю ночь гостей будет фотографировать профессиональный фотограф. Забронировать стол и узнать размер депозита вы можете по телефону: +7 (343) 379-57-77.

Место: CHILI BAR-CLUB

Адрес: Малышева 53, 6 этаж

Цена: вход - 1 000 рублей с человека

Особо праздничную программу приготовил английский паб Rose Jane. В 2022 году бару исполнилось 18 лет. Поэтому паб решил совместить для своих клиентов празднование Нового года и день рождения заведения. Бар обещает много веселья и выпивки.

Вечеринку проведет постоянный ведущий паба Евгений Мичков. В празднование Нового года входит шоу-программа с розыгрышами, викториной и дискотекой.

Место: Английский паб Rose Jane

Адрес: пр. Ленина, 32/34

Цена: 6 000 рублей (3 000 - депозит, 3 000 - программа). 1 000 рублей - вход после 3:00 1 января.