Квартира под елкой: как купить жилье в декабре 2022 года и обойтись без неприятных сюрпризов

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Обычно квартиру покупают вдумчиво, не спеша: долго ищут подходящие варианты, взвешивают все «за» и «против». Но в декабре наступает традиционный предпраздничный ажиотаж, и многие очень быстро принимают решение о приобретении жилья и ипотеке. Как будто спешат вписать в итоги уходящего года еще одно, и очень крупное, достижение.

Это подтверждают цифры: по данным аналитиков сервиса недвижимости Домклик от Сбера, россияне сейчас берут ипотеку очень активно, даже с низким первоначальным взносом. В Свердловской области в ноябре 2022 года количество ипотечных сделок выросло на 7,6% по сравнению с ноябрем прошлого года. Какие особенности есть у предновогодней покупки жилья и о чем важно помнить покупателям?

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСПЕТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

Рост ипотечной активности уральцев легко объясним: люди спешат взять кредит по низкой ставке «Господдержки» — новости о закрытии этой льготной программы с 2023 года наделали немало шуму. Но буквально на днях Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить ипотеку с Господдержкой до 1 июля 2024 года. Правда, с увеличением ставки с 7% до 8%.

Казалось бы, можно выдохнуть. Но вряд ли это решение заставит заемщиков расслабиться и отложить решение квартирного вопроса — многие по-прежнему будут стараться успеть оформить кредит по более низкой ставке. Пусть даже сэкономить можно всего 1%.

- Принимать решение о покупке квартиры в кредит тогда, когда у вас куча дел и нерешенных задач, — не лучшее решение. Вы будете торопиться и можете совершить досадные ошибки, - предупреждает финансовый консультант Константин Павлов. - Например, не стоит брать ипотеку с максимальным обязательным платежом в надежде быстрее выплатить кредит: постоянно жить в режиме катастрофической экономии вредно, кроме того, даже небольшие форс-мажоры в этом случае доводят до просрочек.

Еще одна возможная ошибка — второпях упустить свою выгоду. Например, спеша взять ипотеку с господдержкой «пока еще можно по 7%», забыть о том, что Сбер выдает этот кредит... по ставке 6,7%. О том, как получить пониженный «процент», советуем прочитать в журнале Домклик.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ СО СКИДКАМИ!

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, стоимость квадратного метра в новостройках Свердловской области с момента запуска льготной ипотеки выросла на 51% — с 70,9 тыс. рублей в I квартале 2020 года до 106,9 тыс. рублей во II квартале 2022 года. В Екатеринбурге новостройки подорожали еще сильнее — с 79 тыс. рублей весной 2020 года до 124 тыс. рублей осенью 2022 года. То есть на 57%. У покупателей теплилась надежда, что после отмены льготной ипотеки цены начнут снижаться, но господдержка осталась. Чтобы хоть как-то снизить расходы на новоселье, многие ищут предложения со скидками. И вот тут важно не стать жертвой чрезмерной любви к экономии.

- Скидки — это совершенно нормально, застройщики традиционно используют их для привлечения покупателей. Но если вам обещают дисконт свыше 15 – 20%, внимательно изучите и квартиру, и застройщика. Часто такое снижение цены говорит о том, что проект неликвиден. Купив квартиру в непопулярном доме или районе, владелец рискует столкнуться со сложностями при ее дальнейшей продаже, - говорит риелтор, независимый эксперт по недвижимости Мария Халецкая.

Кстати, скидку можно получить не только от застройщика. К примеру, один из сервисов Домклик позволяет подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно забронировать её онлайн и благодаря этому снизить ставку ипотеки от Сбера — на 0,3, 0,5 или 1%. Размер дисконта зависит от выбранного жилого комплекса. Как найти квартиру со скидкой в Екатеринбурге, подробнее можно узнать тут.

Что касается популярной в этом году околонулевой ипотеки, то она, похоже, доживает последние дни: тот же Сбербанк с 27 декабря 2022 года прекращает прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой менее 3%. Одна из главных причин — в том, что далеко не всегда покупатели понимают условия и механизм действия подобных субсидированных программ.

«Такая ипотека несет риски и для заемщика, и для банков, которые получают в залог актив по завышенной цене», - сказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

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ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ

Каждый год для большинства из нас декабрь превращается в изнурительный марафон — с дедлайном под бой курантов. До 31 числа нужно успеть сделать все, что было намечено на этот год, но до сих пор так и не сдвинулось с места. По хорошему, вписывать в этот график еще и покупку недвижимости — не самое мудрое решение. Но если очень надо — постарайтесь использовать только самые проверенные «схемы» и банки, не ввязывайтесь в авантюры. А еще — подключите современные технологии, чтобы сэкономить себе время и нервы. Так, при приобретении недвижимости в ипотеку в Сбере на Домклик практически все можно сделать онлайн — от выбора квартиры и одобрения займа до электронной регистрации новой квартиры. В офис банка участникам сделки нужно приехать только один раз — для подписания кредитного договора и проведения сделки. А все срочные вопросы можно решать в чате с менеджером.

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