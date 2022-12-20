На Урале у 15-летней школьницы увели пять тысяч рублей с «Пушкинской карты»

Средства с виртуальной карты ушли в Пятигорск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наверное, каждый житель Свердловской области уже слышал о преимуществах «Пушкинской карты» для молодежи с виртуальными средствами. Потратить пять тысяч рублей на представления в театрах, а также посетить музеи могут ее обладатели от 14 до 22 лет. Но не у всех это получается. В Новоуральске 15-летняя школьница осталась без возможности провести свой досуг культурно с «Пушкинской картой». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама пострадавшей девушки Татьяна.

«Пушкинскую карту» мама с дочкой оформляли дома в режиме онлайн. При этом аккаунт дочери на сайте «Госуслуг» взломан не был.

- Когда она была заведена, то на ее балансе был 1 рубль и все. Мы сначала решили подождать, вдруг средства поступят не сразу. Потом поняли, что у других подростков деньги поступают сразу и в полном объеме. Воспользоваться картой мы не успели и решили разобраться, куда же пропали деньги, - рассказывает мама пострадавшей школьницы Татьяна.

Школьница и ее мама будут обращаться в полицию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для этого, 14 декабря, владелица карты обратилась в отделение Почта Банка по адресу Комсомольская, 2. По словам ее мамы, общение менеджеров было далеко недружественным.

- Дочка рассказала им о проблеме и исчезнувших деньгах. Как рассказала дочь, сотрудницы без стеснения говорили о том, что девочка просто хочет еще пять тысяч сверху получить и зарегистрировать карту на другой номер. После этого я подошла к менеджерам, но они не стали давать пояснений и сказали, что с моим ребенком они уже закончили, - возмущается Татьяна.

И все же, через многочисленные обращения в техподдержку им удалось выяснить, как именно исчезли деньги.

- Нам объяснили, что списание было в Пятигорске. При этом, была подмена номера, потому что код подтверждения приходил не на телефон моей дочки. И нам предложили обращаться туда, где произошло списание суммы, а именно в Пятигорск. А ведь с 1 января счет вновь пополнится, но я боюсь, что мой ребенок снова не сможет воспользоваться «Пушкинской картой», - отмечает Татьяна.

В ближайшее время дочка и ее мама будут подавать претензию в банк, а также заявление в полицию. Реквизиты счета, по словам женщины им переоформили.

Также менеджеры службы претензионной работы Почта Банка ответили Татьяне, что банковская организация гарантирует тайну о сведениях своих клиентов и не передает их третьим лицам. Дочь Татьяны может получить информацию о своих счетах только при личном обращении и при наличии документов. Также в Почта Банке уверяют, что на основании поступившей претензии будет проведена проверка.

«КП-Екатеринбург» направили запрос в пресс-службу Почта Банка, на момент публикации ответ на него не поступил. Также мы обратились в Минцифры России, чтобы получить ответ о том, как обезопасить данные в интернете.

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