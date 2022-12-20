Советы от ведомства помогут найти качественные фейерверки

Важно не только выбрать качественный салют, но и знать, как правильно его запустить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госинспектор Свердловской области по пожарному надзору регионального МЧС Алексей Веселов рассказал о магазинах, торгующих пиротехникой перед Новым годом. Он сообщил о том, как торговцы нарушают безопасность и что нужно знать, чтобы выбрать хороший и качественный салют к главному зимнему празднику.

Сейчас в Свердловской области работает 235 торговых точек, где можно купить сертифицированную пиротехническую продукцию. В обычное, не предновогоднее время, в регионе работает около 30 таких заведений. Но каждую зиму специалисты МЧС видят, что точек, продающих пиротехнику, становится больше в десятки раз. В этом году ведомство ожидает, что к концу декабря на Среднем Урале будет работать около 300 точек, торгующих салютами и фейерверками. Именно в последние 10 дней года количество специализированных отделов резко растет.

Сейчас специалисты регионального МЧС проверили 60 точек. Более половины из них работали с нарушениями. Одни хранили пиротехнику слишком близко к нагревательным приборам, вторые расставляли образцы около выходов и на пути потенциальных эвакуационных путей, третьи не ограничивали доступ покупателей к образцам пиротехники. Поэтому именно в эти дни выезды сотрудников МЧС на точки становятся частыми, а внимание к торговцам – особенно пристальным.

В канун Нового года Алексей Веселов дал уральцам несколько полезных советов по выбору хороших салютов и фейерверков. Во-первых, стоит знать, что по закону консультанты не могут продать пиротехнику подросткам до 16 лет. Во-вторых, покупателей должно смутить, если выбрать пиротехнику в магазине предлагают по муляжам. Как правило, в этом случае муляжи размещают в торговых залах около выходов или на эвакуационных путях. Когда покупатель по муляжу выбирает подходящий фейерверк, ему предлагают выкупить продукцию на парковке с автомобиля. МЧС по Свердловской области подчеркивает, что это недопустимо.

Нельзя продавать продукцию в помещениях без окон и вентиляционных систем, в подвальных помещениях, там, где на образцы могут попасть прямые солнечные лучи или осадки. Нельзя торговать пиротехникой в жилых домах, на остановках, в подземных переходах и метро. Точка должна быть оборудована средствами пожарной безопасности и огнетушителями. Потребителю лучше приобрести продукцию в специализированных магазинах или секциях, где есть продавец-консультант.

- Чаще всего контрафакт попадает на полки магазинов ближе к 31 декабря. Поэтому не нужно покупать изделия с автотранспорта, покупать изделия с открытых рынков, где не обеспечивается сохранность продукции от осадков, - советует Алексей Веселов.

Что нужно знать, чтобы запустить салют безопасно? Применять пиротехнику запрещается на балконах, лоджиях, на пожароопасных объектах. На улице запускать салюты нельзя при митингах, вблизи зданий, деревьев и на территориях, не позволяющих обеспечить безопасность.

- К примеру, применение пиротехнического изделия третьего класса ограничивает зону действия опасных и поражающих факторов в 30 метров. Площадка, на которой предполагается запуск, должна отвечать заданным требованиям. Выходит, квадрат площади должен быть минимум 60 на 60 метров, так как до ближайшего объекта должно быть 30 метров, - пояснил госинспектор.

При грамотном подходе к запуску фейерверка вы можете встретить 2023 год ярко и безопасно. Несмотря на праздничное и беспечное настроение, соблюдать простые правила нужно. Ведь по статистике регионального ведомства, каждый год в декабре и январе порядка 40 пожаров связано именно с пиротехникой.