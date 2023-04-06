Увидишь, моргнуть не успеешь! В «ГлазЦентре» за 15 минут вернут зрение вашим глазам с помощью Femto LASIK

Опытные офтальмохирурги проводят операцию Femto LASIK на высокоточном оборудовании. Фото: пресс-служба клиники «ГлазЦентр. Микрохирургия глаза»

Екатеринбургский Центр микрохирургии глаза «ГлазЦентр» с 25 марта 2023 года начал проводить высокоточные операции на глазах с помощью нового аппарата методом Femto LASIK.

«Фемто» обозначает фемтосекунду, равную 10 в минус 15 степени секунды. Отсюда появилось название лазера «фемтосекундный». Этот вид лазера позволяет обеспечить расслоение роговицы, не приводя к серьезным травмам, и делает операции максимально безопасными. Восстановление зрения по данной технологии признано «золотым стандартом» рефракционной хирургии.

Врачи-офтальмохирурги клиники «ГлазЦентр» поделились, как проходит процесс коррекции зрения методом Femto LASIK и в чем его преимущество.

– Фемто ЛАСИК – это метод коррекции аномалий рефракции оптической системы глаза, при которых нарушена фокусировка изображения на сетчатке, – рассказали специалисты «ГлазЦентра». – Это высокотехнологичная операция с минимальным вмешательством и степенью травмирования тканей. Она позволяет в кратчайшие сроки исправить серьезные нарушения.

После капельной анестезии начинается процесс лазерной коррекции. Фото: пресс-служба клиники «ГлазЦентр. Микрохирургия глаза»

ОТ НАЧАЛА ДО ФИНАЛА

Показана ли Вам такая операция, определит врач-офтальмолог после обследования в «ГлазЦентре».

Предоперационная подготовка включает тщательное обследование: определяется рефракция, исследуется роговица, осматриваются передний и задний отрезок глаза, проводятся другие исследования по показаниям.

Операция Femto LASIK начинается с обезболивания – местной капельной анестезии. Затем рефракционный хирург приступает к операции под микроскопом под контролем компьютера.

В процессе задействованы два лазерных аппарата. Работа аппаратов выполняется по программе, составленной по результатам обследования пациента.

Фемтосекундный лазер формирует лоскут – тончайший срез на поверхности роговицы. Он отодвигается для получения доступа к средним слоям роговицы.

Затем под действием эксимер-лазера испаряется строма роговицы. Ее форма корректируется до параметров, которые обеспечат точную фокусировку лучей света на сетчатке.

Лоскут возвращается на прежнее место для заживления тканей – без швов. Роговичные слои плотно прилегают друг к другу и адаптируются в течение нескольких часов.

Так, за 15-20 минут с Femto LASIK можно делать коррекцию сразу на оба глаза. После операции пациент проходит осмотр врача-офтальмолога и возвращается домой.

Офтальмологи «ГлазЦентра» отмечают, что незначительные неприятные ощущения бесследно проходят в течение нескольких часов. Реабилитационный период не требует особых ограничений. Зрение восстанавливается практически в первый день.

С 25 марта 2023 года в «ГлазЦентре» начали восстанавливать зрение с помощью нового аппарата. Фото: пресс-служба клиники «ГлазЦентр. Микрохирургия глаза»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Среди плюсов методики Femto LASIK, прежде всего, – безопасность. Высокоточный сканер гарантирует воздействие фемтолазера согласно введенным параметрам и не травмирует соседние ткани. К тому же, во время оперативного вмешательства пациент не ощущает боли, а реабилитационный период после операции минимальный.

С помощью методики Femto LASIK можно полностью восстановить зрение и забыть о контактных линзах и очках.

В «ГлазЦентре» цена на операцию методом Femto LASIK составляет 48 500 (на оба глаза). Это одна из лучших конкурентных цен офтальмологических услуг региона.

По параметрам, полученным с компьютера, фемтосекундный лазер формирует тончайший срез на роговице. Фото: пресс-служба клиники «ГлазЦентр. Микрохирургия глаза»

Клиника «ГлазЦентр. Микрохирургия глаза»

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Часы работы: с 09:00 до 21:00 час., без перерыва и выходных.

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ООО «ГлазЦентр-Екатеринбург»

В «ГлазЦентре» отмечают, что Femto LASIK эффективно исправляет аномалии оптической системы глаз. Фото: пресс-служба клиники «ГлазЦентр. Микрохирургия глаза»

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