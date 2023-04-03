В поселке Совхозный в Екатеринбурге загорелась сухая трава на площади 10 гектаров

Пожар виден в микрорайоне Солнечный. Фото: жительница Солнечного Валентина/чат жильцов Солнечного

В Екатеринбурге загорелась сухая трава. По сообщениям спасателей, пожар случился в Совхозном, недалеко от Солнечного, на улице Ротная. Сейчас огонь вместе с едким дымом наблюдают жители микрорайонов Солнечный, Вторчермет и Академический.

- В 15:44 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Ротной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 гектаров горит сухая растительность, - уточняют в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь распространяется быстро из-за порывистого ветра. Сейчас создается угроза того, что пламя может перекинуться на жилые дома улицы Ротной.

Жители Солнечного, которые наблюдают то, как стремительно сгорает сухая трава, переживают, что огонь дойдет до парковки. Также столб дыма засняли очевидцы из Академического.

- Для разведки в зоне действия пожара задействована беспилотная авиационная система. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото с места ЧП. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

По словам спасателей, тушение пожара осложняется отдаленностью видеоисточников. В МЧС принимают все меры для скорейшей локализации пожара. К ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники и 39 человек личного состава.