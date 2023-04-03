Журналист «КП-Екатеринбург» на себе испытала, каково это записывать ребенка в 1 класс через «Госуслуги»

Выбирают школу родители за несколько месяцев до начал учебного года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть лет назад, когда на свет появилась дочка, мы с мужем читали новости о том, как в Екатеринбурге родители и в мороз, и в дождь ночуют на крыльце школы, чтобы успеть занять место для первоклассника. Спорили с ним, кто будет ночевать у школы. А потом появилась услуга записи ребенка в школу через сайт «Госуслуги». Запись открывается в полночь 1 апреля. Час X родители ждут как новогодней ночи. Едва часы бьют 12, родители отправляют заявку в выбранную школу. Драк уже нет, но нервотрепку не отменяли: вдруг в нужный момент отключится Интернет или случится сбой из-за наплыва посетителей. Так, собственно, и было несколько лет подряд...

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЗАПИСЬ

Выбором школы мы озадачились еще год назад. По постановлению главы Екатеринбурга к нашему дому относилось пять школ, в том числе престижная гимназия. На семейном совете решили: пробуем попасть в гимназию, а если вылетаем, то оперативно ищем замену. Шанс вылететь велик: в приватном разговоре один из директоров школ сообщил, что в 2022 году в гимназию из общей очереди попало только трое. Остальные 147 мест заняли льготники: дети сотрудников полиции, МЧС, военных, а также младшие братья и сестры тех, кто уже там учится. В этом году льготников стало больше – добавились дети мобилизованных.

Вопрос, получишь ты место или нет, решается за несколько секунд. Отправлять заявление в 00:05 уже нет смысла – тебя точно сдвинут.

30 марта мы проверили компьютер и роутер. А на сам портал «Госуслуги» я зашла в 23:45. Пятнадцать минут мы ждали 1 апреля. Муж уткнулся в монитор и упорно обновлял страницу, чтобы сразу нажать на «Отправить заявление».

- Есть! Отправилось!!! - радостно вскрикивает он. На часах 00:00:04. В 00:06 приходит сообщение, что проблем с пропиской нет и заявлению присвоен номер в очереди.

Мы радуемся полчаса. В 00:23 обновляется страница проверки номера очереди в школу, и мы видим, что мы 158-е в очереди. То есть за 4 секунды перед нами было зарегистрировано полторы сотни школьников. И это не льготники. А еще через полчаса, в час ночи, мы уже 174-е.

(БЕС)ПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ

В 9 утра я иду в приемную комиссию при гимназии. При такой скорости «отката» мы решили, что надо отзывать заявление. Точно выбьют, и еще потеряем место в другой адекватной школе.

Чтобы отозвать заявку, надо лично написать заявление в приемной комиссии. После на портале появится возможность отправить новую заявку в другую школу. Было бы удобнее, если бы на портале госуслуг появилась возможность отменить заявление, но пока этого нет.

По пути в гимназию представляю огромную очередь. Чтобы заявка не аннулировалась, надо подтвердить ее оригиналами документов в течение двух дней. Сделать это можно через МФЦ, приемную комиссию или отправив сканы через «Госуслуги».

К моему удивлению, в гимназии никого. Учителя просят у меня оригиналы документов.

- Я хочу написать отказ…

- Почему? – встрепенулись все 10 сотрудниц школы. – Какие вы в очереди?

- Мы не попадем. Мы уже 176-е…

- Да вы что, девушка, вы же пока попадаете! Кто вам сказал, что еще 100 льготников придут? Да, у нас есть льготники, но они уже подали документы ночью. Зарегистрируйтесь – отказаться всегда успеете, а вот во второй раз попасть в список будет очень сложно.

Через 10 минут выдают справку, что документы приняты, и желают удачи, добавляя, что собрание класса состоится в августе.

Следом за мной приходит девушка. Ее номер в очереди – 206-й, и учителя уклончиво отвечают, что советуют подумать, оставаться ли. Они не уверены, что ее место до 1 июля сохранится.

Спустя два дня после старта приема документов мы находимся в очереди ниже 180-го места и продолжаем падать. А за мной в очереди больше 70 человек. Часть их них уже вылетела из «розыгрыша», но пока еще не отзывают документы, надеются на удачу.

Раз в неделю до 30 июня я буду проверять списки, чтобы вовремя «соскочить». Нервирует ли это? Еще как. Но раз уж ввязались в эксперимент, то идем до победного.