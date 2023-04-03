Как поддержат участников спецоперации из Екатеринбурга в 2023 году

Уральцы, попавшие в зону СВО, получат в Екатеринбурге льготы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое учреждает новые меры поддержки для участников СВО и их семей. Мы собрали все льготы для мобилизованных и других участников боевых действий в районе специальной военной операции, которые действуют в Екатеринбурге.

Меры поддержки участников СВО и их семей в Екатеринбурге в 2023 году

Отсрочка арендной платы и возможность расторжения договора аренды

Предоставляется арендаторам нежилых помещений по договору в связи с прохождением военной службы или оказанием добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Могут получить:

физические лица – индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане;

юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо является единственным учредителем (участником) и его руководителем, в случае их призыва на военную службу.

Условие предоставления льготы:

предоставление арендатором обращения в Департамент по управлению муниципальным имуществом о том, что имущество не будет использоваться в период прохождения военной службы.

Обращение должно включать обязательства арендатора не использовать имущество, а также известить арендодателя об окончании периода прохождения военной службы в течение пяти рабочих дней после окончания указанного периода. К обращению нужно приобщить копии документов, которые подтверждают факт службы в армии

Отсрочка предоставляется на период со дня начала прохождения военной службы и до истечения 90 дней со дня ее окончания.

Период продлевается на срок нахождения арендатора в больнице, госпитале, другой медицинской организации в стационарных условиях на излечении от увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения военной службы по мобилизации или по контракту или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. А в случае признания судом арендатора безвестно отсутствующим – также на период до отмены решения суда о признании его безвестно отсутствующим либо до объявления его судом умершим.

Единовременная денежная выплата

Предоставляется семьям погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Получить выплату могут:

супруги, состоявшие на день гибели военнослужащего в зарегистрированном браке с ним (с ней);

отец или мать (усыновитель) военнослужащего;

ребенок военнослужащего;

дедушка или бабушка военнослужащего, если дедушка или бабушка военнослужащего являлись его опекунами (попечителями) не менее трех лет.

Условия предоставления:

Заявителю необходимо наличие регистрации по месту жительства (пребывания) в Екатеринбурге;

Обращение надо подготовить не позднее чем через 12 месяцев со дня гибели военнослужащего.