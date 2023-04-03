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Общество3 апреля 2023 10:38

Синоптики рассказали, будет ли повторение чудовищного снегопада, завалившего Екатеринбург год назад

В первых числах апреля 2022 года на Екатеринбург обрушились сильные снегопады. Синоптики рассказали, ждать ли подобной непогоды сейчас
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Вот так выглядело 2 апреля в Екатеринбурге в 2022 году

Вот так выглядело 2 апреля в Екатеринбурге в 2022 году

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Что ни апрель в Екатеринбурге, то какая-то аномалия. Вот выгляните в окно. Что вы там видите? Голубое небо, яркое солнце и по-летнему сухие улицы? А если бы вы сделали то же самое ровно год назад, то увидели бы свинцовое небо, гигантские сугробы и снегопад такой плотный, что горизонт не видно, да и соседние здания, тоже не очень.

2 апреля 2022 года и 2 апреля 2023-го словно две крайности, далекие от нормы. Как объясняют уральские синоптики, в апреле средняя нормальная температура это примерно +2 днем и -1 ночью. Но в ближайшие дни нас ждет аномальное тепло.

А это фото сделано в Екатеринбурге 3 апреля 2023 года. Никаких снегопадов. Тепло и сухо

А это фото сделано в Екатеринбурге 3 апреля 2023 года. Никаких снегопадов. Тепло и сухо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Первая половина недели будет теплая, - рассказал «КП-Екатеринбург» Никита Алексеев, дежурный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». – Максимальная температура днем в Екатеринбурге ожидается в районе +16…+18 градусов. Ночи прохладные: +1…+2 градуса. То есть сейчас у нас можно сказать аномально жаркая погода идет.

Кадр сделанный в эти же апрельские дни, но год назад. Работы у дворников тогда прибавилось

Кадр сделанный в эти же апрельские дни, но год назад. Работы у дворников тогда прибавилось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А холодать начнет только в четверг. И то столбики термометров днем покажут около +8 градусов. В пятницу будет еще холоднее – около +3 градусов днем.

Год назад в эти же дни сильный снегопад и правда застал многих врасплох. За два дня в столице Урала выпало 80% месячной нормы осадков. А сугробы в высоту достигали полутора метров.

В апреле 2023-го в Екатеринбурге установилось аномальное тепло.

В апреле 2023-го в Екатеринбурге установилось аномальное тепло.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС даже объявили штормовое предупреждение и порекомендовали обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Может ли похожий снегопад произойти и сейчас? По прогнозу синоптиков, осадков на этой неделе не ожидается. Но пуховик на всякий случай лучше пока не убирать с вешалки в прихожей. Авось еще пригодится.

Опять же 2 апреля 2022 года. Тогда МЧС объявили штормовое предупреждение

Опять же 2 апреля 2022 года. Тогда МЧС объявили штормовое предупреждение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ