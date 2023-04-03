В городе прогреется до +20 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области первая половина недели будет почти летней, но к выходным в регионе похолодает до нуля градусов, сообщает Уральское управление гидрометцентра РФ.

- Первая половина наступающей недели изменений в погоде не принесет, температура воздуха превысит климатические значения на 3-7 градусов, днем будет повышаться до 13-18 градусов. Небольшие осадки вероятны лишь на севере Свердловской области, Пермского края, - прогнозирует главный синоптик Галина Шепоренко.

Метеоролог Алексей Пулин добавляет, что в Екатеринбурге 3 апреля вероятно очередное обновление суточного рекорда максимальной температуры. Рекордом были +15.4 градусов в 1995 году. Сегодня же ожидается до +17 - +19 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 3, 4, 5, 6, 7 апреля 2023 года

Погода в Свердловской области 3 апреля также будет максимально теплой для апреля: днем от +15 до +20, на севере от +5 до +10 градусов по Цельсию.

Погода 4 апреля в Екатеринбурге будет аналогичной: ночью до +2 градусов, днем до +17 градусов по Цельсию. 5 апреля в среду в Екатеринбурге будет еще теплее: ночью +2, днем до +18 градусов. Погода в Екатеринбурге 6 апреля станет прохладнее: несмотря на то, что ночью будет теплее – до +4, днем воздух прогреется только до +10 градусов. В пятницу 7 апреля в Екатеринбурге будет ночью -4, а днем +3 градуса тепла. В Свердловской области 7 апреля может похолодать до нуля градусов.