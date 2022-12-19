Хоккеисты из сборной России исполнили мечту 15-летнего подростка из многодетной семьи

Школьник съездил в Москву на два дня и встретился с игроками. Фото: предоставил Константин Широких

Константин Широких из Новоуткинска мечтал встретиться с игроками сборной России. И его желание наконец-то сбылось! Настоящее новогоднее чудо для 15-летнего школьника произошло благодаря проекту «Елка желаний». Парень съездил на два дня в Москву, а еще пообщался со своим фаворитом – нападающим Максимом Маминым.

- Поездка была отличной, я счастлив и благодарен за нее. Больше всего меня впечатлило, как сборная владеет техникой игры, а еще их скорость. К моему приезду они отнеслись очень тепло, за это им огромное спасибо. Мы вышли на лед, сделали общую фотографию. Максим Мамин подарил мне клюшку и шайбу. Он сказал мне: «Старайся, ты на верном пути. У тебя все получится», - рассказал «КП-Екатеринбург» школьник Константин Широких.

Школьнику вручили подарки - футболку, клюшку и майку. Фото: предоставил Константин Широких

Также мальчишке вручили футболку с автографами команды сборной России. Сейчас Константин уже вернулся в родной Новоуткинск.

Константин отметил, что поездка сделала его увереннее в своих силах. Фото: предоставил Константин Широких

По словам папы мальчика, хоккеем Константин увлечен еще с 1 класса. Его первым тренером стал Анатолий Тепляков. А на лед школьник выходит регулярно и по-прежнему играет со своей командой дворового клуба.

- Все было организовано на высоком уровне. Константин был очень рад. Видно, что настрой у него боевой. За эти 8 лет, которые он играет в хоккей, я поддерживаю его. Выхожу с Костей на лед, помогаю чистить каток, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика Павел Широких.

Константина игроки сборной России встретили очень тепло. Фото: предоставил Константин Широких

Отметим, что глава семейства Павел Владимирович воспитывает троих детей один. Еще у него подрастают две младшие дочки – Полина и Ульяна. Многодетный отец признается, семейные хлопоты – дело нелегкое и отнимают у него большую часть времени.

- Все бытовые, социальные вопросы решаю сам. Честно, времени мне не хватает. Ухаживаю за лежачей мамой, она у меня ветеран Великой Отечественной. Ей в данный момент 94 года. Дети у меня с возрастом становятся взрослее, ответственнее. С дисциплиной у них все хорошо. Костя сам тренируется даже дома, - отметил многодетный отец Павел Широких.

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в Екатеринбурге с 11 декабря. Стать ее участником может любой желающий. Достаточно прийти в музей «Россия – моя история» и снять картонные шарики с елки. На них написаны желания участников.

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