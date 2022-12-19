Сэкономить и поднять настроение: готовимся к Новому году правильно

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До Нового года остается все меньше времени, а вот хлопот и суеты, наоборот, прибавляется. Нужно успеть доделать все рабочие задачи, украсить дом, купить подарки, придумать меню на новогодний стол и решить, кого же все-таки позвать на праздник. Как же все успеть, не потратить лишнего и встретить Новый год в прекрасном настроении? Делимся полезными советами.

НАСТРОИТЬСЯ НА НОВОГОДНЮЮ АТМОСФЕРУ

Праздник все ближе, а нужного настроя до сих пор нет? Не ждите, что все случится само собой, и создавайте его сами. Сделать это довольно просто: нужно выбрать время и отправиться в самые красивые и новогодние места Екатеринбурга. В середине декабря в парке Маяковского торжественно зажгли новогоднюю елку, а сам парк украсили. На площади 1905 года уже почти закончили строить ледовый городок и установили главную елку Екатеринбурга. Побывайте там непременно, и ощущение праздника не заставит себя долго ждать. Обязательно пройдитесь по улице Вайнера, в декабре здесь можно найти немало блестящих украшений и сделать на их фоне отличное фото. Если позволяет время, можно записаться на новогодний мастер-класс по росписи елочных игрушек или упаковке подарков - в декабре таких мероприятий проводится очень много.

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СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Если вы еще не успели купить подарки, отправляйтесь по магазинам, ведь выбор новогодних презентов, как ничто другое, поднимает настроение. Кстати, предновогодний шопинг - отличная возможность сделать сюрприз самому себе. Если до 31 декабря 2022 года оплачивать покупки через Систему быстрых платежей, можно стать участником розыгрыша денежных призов. Каждую неделю сервис определяет 35 тысяч победителей, которые становятся обладателями приза в размере 1000 рублей, а по итогам декабря 5 участников акции смогут выиграть главный приз – 1 миллион рублей. Только представьте, что в числе счастливчиков окажетесь вы! Самое приятное, что для оплаты через СБП не нужно выбирать определённый магазин или категорию товара, можно оплачивать любые товары или услуги - те, которые вы и так приобретаете регулярно. А оплачивать таким способом покупки очень удобно - достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения банка и подтвердить оплату. QR-код может быть размещен на любом носителе – например, на наклейке в кассовой зоне или выведен на экран, POS-терминал и так далее. Если вы занимаетесь онлайн-шопингом, товар или услугу в интернет-магазине можно оплатить по платежной ссылке или кнопке. После перехода по ссылке или после нажатия на кнопку покупателя направляют в его мобильный банк, где нужно просто проверить сумму покупки, название магазина и подтвердить оплату. Зарегистрироваться и проверить возможный выигрыш можно по номеру телефона на сайте быстрыеплатежи.рф.

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НАЧАТЬ ПОЗДРАВЛЯТЬ БЛИЗКИХ

Обычно в декабре мы вспоминаем всех, кого хотелось бы поздравить с Новым годом - дальних родственников, старых приятелей, школьных друзей. Но чем ближе праздник и больше суматоха, тем меньше времени остается на телефонные разговоры и звонки. А в новогоднюю ночь и вовсе становится не до этого. Поэтому не ждите 30 и 31 декабря, начинайте писать и звонить родным и знакомым за неделю до нового года. Если есть возможность, договоритесь о встрече в каком-нибудь уютном кафе, наполненном новогодней атмосферой, обменяйтесь новостями, с теплой ностальгией обсудите случаи из вашего общего прошлого и поделиться планами на будущее. С теми, кто живет в другом городе, можно пообщаться по видеосвязи. В любом случае такое общение поднимет настроение.

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НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ СЕБЯ ВО ВСЕМ

Праздничные угощения и наряды, подарки для близких и коллег, красивые украшения, мимо которых не пройти - все это наносит ощутимый удар по семейному бюджету. Постарайтесь избегать лишних трат, например, не покупайте очередную гирлянду, если у вас их уже несколько. Пусть даже она вам очень нравится. Но не ограничивайте себя во всем, если переборщить, то вы начнете нервничать и в конечном счёте сорвётесь, сделав необдуманную покупку.

Есть более неочевидные способы экономии. Например, можно завести карту с кешбэком и периодически мониторить скидки и акции в магазинах, пользоваться промокодами и купонами. Кажется, что все это мелочи, но если на них экономить всего тысячу рублей в месяц, в год получится 12 тысяч рублей. Начните с малого и воспитывайте в себе привычку экономить постепенно.