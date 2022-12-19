Лед стал хрупким, поэтому работать с ним сегодня приходится аккуратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 декабря, Екатеринбург вдруг стал утопать в серой жиже. Это потекли на дорогу сугробы из-за неожиданного потепления. Шутка ли, во второй половине декабря столбики термометров вдруг показали +2 градуса тепла. Неприятным сюрпризом это стало не только для пешеходов, которым приходилось обходить огромные лужи на тротуарах, но и для строителей ледового городка на площади 1905 года. Показываем, что происходит на стройплощадке ледового города во время декабрьской «весны».

Ледовый городок откроется 30 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЛОЖНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ ПРИШЛОСЬ ОТЛОЖИТЬ НА ВТОРНИК

- Ты как в луже сидишь, - рассказала «КП-Екатеринбург» скульптор Арина Фурса, вырезающая изо льда волка для Фестиваля ледовой скульптуры. Чтобы добраться лезвием до лап зверя, ей приходится стоять на коленях в талом снеге. – Ну а лед потрогайте. Он же как мыло! И не комфортно, и сложно, потому что работа может рухнуть.

Если сейчас прикоснуться ко льду, то он скользкий как мыло, уверяют скульпторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арина входит в команду скульпторов из Новоуральска. Их руководитель Анатолий смотрит на ситуацию более позитивно.

- Мы на Байкале в -35 работали, а в Братске в -43, - говорит Анатолий. – Но плюсовая температура - это, конечно, плохо. Самая идеальная погода - это когда на термометре -10 градусов.

Скульптор Анатолий хотел сегодня вырезать страницы у ледяной книжки, но боится, что они просто растают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий и Арина делают целую композицию из ледовых фигур по сказкам Мамина-Сибиряка. Одна из самых важных частей скульптуры – огромная книжка с тонкими страницами, отделенными друг от друга.

- Хотел сегодня книжку закончить, вырезать страницы, но не могу, - вздыхает Анатолий. – Вы посмотрите, она тает. С нее прямо капает. И страницы сейчас вырезать смысла нет – они просто растают.

В мэрии уверяют, что благодаря резкому перепаду температуры лед станет прозрачным, как кристалл Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сложность и в другом. Чтобы разные ледовые фигуры держались в одной композиции, их нужно приклеивать друг к другу. В качестве клея тут снег и ледяная стружка, которые примораживают ледяные блоки друг к другу. Но пока из-за потепления лед влажный.

- Склеить скульптуру сложно, но можно, - поделился Анатолий. – Вот помню, в 2014 году вообще в декабре было +6. А нам большие детали фейерверка надо на высокой арке приклеить. Мы их краном поднимали, обклеивали очень мощным слоем снега и обняв ее стояли так рядом минут 20, пока сама масса льда не передаст «клею» свой минус.

Рядом проводит ювелирную работу бензопилой участник команды из Екатеринбурга – вырезает оленьи рога из ледяного блока.

- Да без разницы вообще, - говорит скульптор Михаил Яхин. – Тепло, значит, хорошо. Холодно – тоже хорошо. Везде свои плюсы. На погоду не жалуемся, привыкли уже. Знаем, что делать. Хотели сегодня оленя повесить на композицию, но сегодня этим заниматься не будем, так как снег не мерзнет. А вот завтра похолодает, лед станет прочным, тогда и займемся. Ну а пока вот делаю рога оленя.

ПОТЕПЛЕНИЕ СДЕЛАЕТ ЛЕД ЧИЩЕ

Тем временем рабочие компании-подрядчика собирают из блоков стены ледового городка. В этом году он посвящен грядущему 300-летию Екатеринбурга и внешне будет повторять форму деревянного завода-крепости, которым и был наш город в начале своей жизни.

- Заготавливая лед, мы укладываем блоки друг на друга. Поэтому, когда резко теплеет до +1, возникают сложности – блоки пристывают друг к другу, - объясняет Александр Гильденмайстер, администратор возведения ледового городка. – Но у нас есть специальная бензопила. Мы ею проводим повторно по уже намеченному слою и вновь разъединяем блоки.

Бензопиле любая погода - нипочем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга уверяют, неожиданное потепление на сроки возведения городка никак не повлияет. Откроют его 30 декабря в 17.00.

- Мы покажем небольшое представление, посвященное истории Екатеринбурга, - объясняет начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. – Это будет не научная лекция, а научно-популярное представление.

А резкое потепление, как отмечают в мэрии, напротив, сделает городок даже красивее.

- Перемена температуры влияет на прозрачность льда. Он становится более кристально чистым, - говорит Илья Марков. – В Фестивале ледовых скульптур в этом году у нас семь команд принимают участие. Состав практически всегда одинаков. На елку натягивается каркас из тросов. Это противовес и основа для последующего крепления новогодних игрушек. Это будут большие мультимедийные шары, гирлянды и игрушки, разрисованные при участии семей наших мобилизованных ребят.

С некоторых блоков в буквальном смысле капает вода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит ледовый городок в этом году больше 26 миллионов рублей. За последние лет 12 это самая большая цена.

- Стоимость в этом году увеличена на два миллиона. Это связано с тем, что стоимость работ последние лет пять не индексировалась. За это время расходы на заготовку и транспортировку льда очень выросли, - объясняет Илья Марков.